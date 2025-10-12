La funció del cortisol i com afecta l’organisme

El cortisol és una hormona esteroide produïda per les glàndules suprarenals, que es troben just a sobre dels ronyons. Conegut com “l’hormona de l’estrès”, el cortisol té un paper clau en diversos processos del cos humà. La seva funció principal és ajudar l’organisme a respondre a situacions d’estrès, però també participa en la regulació del metabolisme, el sistema immunitari i els nivells de sucre en sang.
Les principals funcions principals del cortisol, són:
- Resposta a l’estrès: El cortisol prepara el cos per a fer front a situacions estressants mitjançant l’augment de l’energia disponible, la millora de l’atenció i la reducció de processos no essencials com la digestió o el creixement.
- Regulació del metabolisme: Afavoreix la descomposició de proteïnes, lípids i carbohidrats per a proporcionar energia al cos.
- Control del sistema immunitari: Té un efecte antiinflamatori que ajuda a modular la resposta immunitària.
- Manteniment de la pressió arterial: Assegura que els vasos sanguinis responen correctament per a mantenir una circulació adequada.
El cortisol s’allibera principalment en resposta a l’estrès físic o emocional. Els factors més comuns que poden elevar els seus nivells són:
- Estrès crònic: Una pressió emocional o física sostinguda activa contínuament l’eix hipotalàmic-hipofisiari suprarenal responsable de l’alliberament de cortisol.
- Dèficit de son: La falta de descans adequat pot desequilibrar el ritme circadiari augmentant el cortisol a hores inadequades.
- Alimentació desequilibrada: Dietes riques en sucre o cafè poden estimular l’alliberament d’aquesta hormona.
- Malalties: Algunes afeccions, com la síndrome de Cushing, poden causar un excés de cortisol.
Els nivells elevats de cortisol de manera prolongada poden tenir efectes negatius per a la salut:
- Augment de pes, especialment al voltant de l’abdomen.
- Problemes cardiovasculars, com hipertensió.
- Debilitat muscular i òssia, per l’impacte en el metabolisme del calci i proteïnes.
- Ansietat, depressió i insomni, per l’alteració dels neurotransmissors.
- Supressió del sistema immunitari, augmentant la susceptibilitat a infeccions.
Què podem fer per a reduir el cortisol:
- Practicar tècniques de relaxació: La meditació, el ioga i els exercicis de respiració poden ajudar a reduir l’estrès.
- Dormir prou: Un descans de qualitat de 7-9 hores per nit és essencial per a equilibrar els nivells hormonals.
- Alimentació equilibrada: Evitar els sucres refinats i la cafeïna excessiva, i prioritzar aliments rics en omega-3, magnesi i vitamines del grup B.
- Fer exercici regular: L’activitat física moderada ajuda a reduir l’estrès i a estabilitzar el cortisol.