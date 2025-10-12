Les XIII Jornades Arts del Vidre ompliran l’Espai Caldes de creativitat, llum i talent artesanal

L’Espai Caldes acollirà, els dies 17 i 18 d’octubre, algunes de les activitats programades en les XIII Jornades Arts del Vidre, una cita consolidada que reuneix mestres vitrallers i artistes del vidre que mostraran el seu talent i compartiran el seu coneixement a través de tallers, demostracions i conferències. L’esdeveniment s’inaugurarà el divendres, 17 d’octubre, a les 19.00 hores, amb la presentació de l’exposició dels artistes convidats, que es podrà visitar a l’Espai Caldes (Escaldes-Engordany) durant tot un mes.
Entre les participants destaca la presència de Núria Torrente que oferirà la primera de les xerrades programades. L’artesana i artista del vidre parlarà sobre “Les tècniques del vidre artesanal, patrimoni cultural immaterial de la humanitat” (divendres 17 octubre, a les 20.00h, a l’Espai Caldes). La segona anirà a càrrec de Pilar Aldana-Méndez, que es centrarà en el “Vidre, llum, presències i instants” (dissabte 18 d’octubre, a les 19.00h, a l’Espai Caldes). A més, dins la programació de les jornades, cal destacar el Curs de vidre al microones que oferirà Jaqueline Noleto (dissabte 18 d’octubre, de 9.00 a 12.00 h, al taller tèxtil i de vidre), on els participants podran aprendre aquesta tècnica innovadora.
Al llarg dels dos dies, el públic podrà gaudir de demostracions de vidre bufat i vitraller de llum, així com d’un taller interactiu de Pere Rubies i diverses activitats destinades a apropar l’art del vidre a totes les edats. L’artista Pere Rubies presentarà igualment l’espectacle musical “Sons de vidre”, una proposta sensorial que combina música, llum i transparència (dissabte 18 d’octubre, a les 12.00h i a les 17.00h, a la plaça Coprínceps).
Les XIII Jornades Arts del Vidre comptaran també amb la participació dels artistes Ferran Collado, Xavier Asensio, Roser Box, Kiara Pelissier, Oriol Marí, Patricia Naranjo i Andrés Belloví, Rogerio Baggio, Susana Martín i Vivian Alarcón, que compartiran la seva experiència en diverses tècniques del vitrall i la creació artística contemporània.