Reportatge: La Verge del Pilar i el 12 d’octubre

La Mare de Déu del Pilar, és una advocació de la Mare de Déu, venerada especialment a la ciutat de Saragossa. Segons la tradició catòlica, va ser l’any 40 dC, quan la Mare de Déu es va aparèixer a l’apòstol Sant Jaume (Santiago) mentre predicava a la ciutat i li va encomanar la missió d’estendre el cristianisme a la regió.
La Mare de Déu es va presentar en una columna de marbre, peça que encara es conserva a la Basílica de nostra Senyora del Pilar, convertint-se aquesta església en una de les més rellevants de l’Estat espanyol i un destí de pelegrinatge.
La primera missa un cop finalitzats els treballs de construcció de la basílica, es va celebrar un 12 d’octubre, motiu pel qual el Papa Innocenci XIII, en el segle XVII segons dades del vaticà, va ser qui va proposar fixar aquest dia al calendari com el dia de la festivitat d’aquesta verge.
Per tant, malgrat que algunes històries expliquen que la raó en la coincidència en les dates de la festivitat del dia del Pilar i la de la Hispanitat, es deu a l’aparició de la Verge a Colom i als seus tripulants durant la seva travessia a Amèrica oferint-los ajuda i protecció, la veritat és que segons sembla, es tracta simplement d’una mera coincidència.