La darrera hora de qualsevol competició esportiva està pendent de la possible afectació del coronavirus i la Copa del Món de quilòmetre llançat, que organitzarà Grandvalira del 2 al 4 d’abril a la pista Riberal de Grau Roig, no n’és una excepció. De moment, però, la prova es manté, en una disciplina que dominen amb mà de ferro els esquiadors italians. “Hem rebut un comunicat per part de la comissió de la FIS que la prova segueix endavant. Els equips estan preparats per venir i inscriure’s. Estem a l’expectativa, però a dia d’avui, l’estatus de la situació és que la prova segueix endavant”, asseguira el director de màrqueting de Grandvalira, David Ledesma.

Serà la novena edició de la Copa del Món al país i la tercera consecutiva que Grandvalira atorgarà els Globus de Cristall als campions. La pista Riberal ja està tancada i d’aquí a pocs dies s’instal·laran la torre de 10 metres i la rampa, amb l’objectiu de superar els 200 quilòmetres per hora.

Marc Oliveras, centrat aquesta temporada en l’esquí cross i amb bons resultats en la Copa d’Europa, tornarà a ser el representant andorrà i assegura que “si la condició de neu és favorable per a nosaltres, m’agradaria arribar a una mica més dels 190 (quilòmetres per hora) i acostar-me als 200, que crec que ha de ser una sensació bastant agradable”.

El director de la prova, Nadal Antor, creu que aviat algú hi arribarà. “Penseu que el rècord de la pista són 199,56 quilòmetres per hora. Els 200 (depèn de) potser aguantar-se la respiració una miqueta més o menys a l’arribada. Crec que algun dia hi arribarem“, preveu.

El Campionat d’Andorra tornarà a servir de pròleg de les finals de la Copa del Món, el 29 de març. Un dia abans es faran els entrenaments.