La XII Reunió Iberoamericana de Ministres de Turisme ha finalitzat aquest dimarts, després de dues jornades de treball al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, destacant la importància de la cooperació i de les aliances per definir línies estratègiques en matèria de turisme entre els països de la Comunitat Iberoamericana. Precisament, la titular de Turisme, Verònica Canals, ha qualificat d’èxit la trobada perquè ha esdevingut “un gran espai de diàleg” i ha remarcat el paper del turisme com a motor del desenvolupament sostenible.

La trobada, celebrada els dies 9 i 10 de març, ha comptat amb la participació de 17 representants d’alt nivell dels 22 països de la Comunitat Iberoamericana, d’entre els quals ha destacat la presència dels ministres de Turisme de Bolívia, Espanya, Guatemala i Nicaragua, així com dels viceministres de Panamà, del Perú, Veneçuela. També han assistit a la reunió el cap de Govern, Xavier Espot, la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynpsan, i el director executiu de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), Manuel Butler.

En la declaració final de la reunió, els delegats han acordat potenciar la relació del turisme amb el desenvolupament sostenible com a eix prioritari de les polítiques públiques vinculades amb l’Agenda 2030. A més, es remarca el reconeixement de la innovació i l’ús de la tecnologia pel turisme, així com la importància de l’educació i la capacitació com a aposta per millorar el creixement del sector. Aquesta declaració serà elevada a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i Govern, que acollirà Andorra el novembre del 2020.

En aquest sentit, Canals ha explicat que aquest “guió comú” inclou un decàleg de línies estratègiques que han d’actuar com a “palanca del desenvolupament social i econòmic”. La ministra també s’ha referit a la importància d’interpretar el turisme com a una cadena de valor que ha d’incloure i ha de posar en valor elements com la identitat, la diversitat, la cultura o la gastronomia dels diferents territoris iberoamericans.

Per la seva part, el Secretari Iberoamericà Adjunt, Marcos Pinta Gama, s’ha congratulat pel contingut de la reunió i ha afirmat que la declaració final és un document que permet “seguir avançant” en el reforç i la promoció del turisme en la regió iberoamericana. Pinta Gama ha recordat que la trobada d’Andorra d’alts representants turístics recupera la ministerial de turisme que es va celebrar entre 2001 i 2011. Un fet, ha argumentat, que reflexa la rellevància d’aquest sector per a la Conferència Iberoamericana i el compromís de la Secretaría Pro Tempore de Andorra (SPT) amb aquesta qüestió. El Secretari Iberoamericà Adjunt s’ha congratulat per “l’excel·lent treball” de la SPT i del Govern d’Andorra en l’organització de la reunió.

Finalment, Pinta Gama i Canals han explicat la decisió dels delegats de treballar de manera coordinada, tenint en compte les indicacions i juntament amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), en l’articulació de mesures perquè el sector turístic pugui minimitzar les conseqüències del brot del Covid-19. Compartir informació també esdevé un element clau en aquest sentit.