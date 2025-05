La Fira del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’auvella aranesa posarà en valor els productes locals

Presentació de la Fira del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’auvella aranesa (Foto: Gencat)

A principis de setmana s’ha presentat la programació de la 12a Fira del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’auvella aranesa, que se celebrarà a Arròs de Cardós aquest mateix diumenge, 25 de maig. L’esdeveniment, organitzat conjuntament pel Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’Ajuntament d’Esterri de Cardós, vol fer valer la gran diversitat de productes que s’elaboren en l’àmbit del parc, així com l’auvella aranesa, una raça que tradicionalment ha estat present al nord del Pallars Sobirà, especialment a les valls que tenien més relació amb França i la Val d’Aran.

La fira aglutinarà una mostra artesana i agroalimentària de productes elaborats en l’àmbit del Parc, des de formatges i melmelades, fins a artesania de fusta o roba. A la mostra d’auvella aranesa, a banda de l’exhibició de bestiar, també es farà un concurs de xolla per a valoritzar el producte de la llana.

A més a més, al llarg de la jornada hi haurà diversos tallers infantils i familiars, així com visites guiades a l’església d’Arròs per a descobrir el seu barroc, xerrades i taules rodones sobre ramaderia i bioenginyeria i música en viu. També s’ha programat un dinar popular, exposicions i un espectacle de circ. Cal destacar que durant el certamen també es presentarà la nova Associació de persones amigues del Parc Natural de l’Alt Pirineu.





Activitats prèvies a la fira

Avui dissabte, dia 24, coincidint amb la celebració del Dia Europeu dels Parcs Naturals, s’han previst una sèrie d’actes previs a la fira. Al matí, es realitzarà el “Fem Comú”, que organitza la Fundació Projecte Boscos. Totes les persones voluntàries que hi participin faran tasques de recuperació del prat del comú d’Arròs de Cardós i una acció de bioenginyeria a Ginestarre. A la tarda, hi haurà l’activitat “Juguem a bitlles Pallareses”, amb l’Associació Cultural, Cívica i Esportiva de les Valls de Cardós. Finalment, a la nit, hi haurà una proposta d’astronomia popular per a descobrir el cel nocturn que ofereix el municipi d’Arrós de Cardós i posar en valor el punt de referència lumínic del Parc Natural de l’Alt Pirineu.