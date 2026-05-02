La figura de Palmira Jacquetti serà visible durant el mes de maig a l’Alt Urgell

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) durà a terme al llarg del mes de maig un seguit d’activitats relacionades amb la figura de la folklorista, poetessa, compositora i pedagoga Palmira Jaquetti, el pare de la qual, Ignasi Jaquetti, era fill de la Seu d’Urgell amb arrels italianes. A partir del dia 8, a l’Arxiu Comarcal es podrà visitar l’exposició Llum a l’ànima, realitzada per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura, comissionada per Carme Oriol, i que des de fa cinc anys recorre diversos indrets de Catalunya per a recordar l’obra i la tasca de Jaquetti, reconeguda àmpliament per la seva tasca com a folklorista, que la va dur a ser una de les col·laborades més prolífiques del Cançoner Popular de Catalunya.
La inauguració de l’exposició serà el dia 9 de maig, a dos quarts de cinc, i comptarà amb la presència de Carme Oriol. El mateix dia, a les 6 de la tarda, amb punt de sortida als jardins de l’hotel Andria de la Seu, es farà un recorregut literari per la ciutat, visitant diversos espais per on Jaquetti va transitar en la seva recerca sobre la cultura popular. La ruta acabarà al vestíbul del Consell Comarcal amb una interpretació musical i la presentació del llibre El Pirineu literari, de Palmira Jaquetti, obra de la mateixa Carme Oriol.
El cicle dedicat a Jaquetti es clourà el dia 29 amb la presentació del llibre Torneuvos cant, de Meritxell Nus. L’autora conversarà amb Akior Santos i hi haurà l’acompanyament musical de Jaume Casalí. Aquesta iniciativa està organitzada conjuntament pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, i s’emmarca en el Pla de foment de la lectura de l’Alt Urgell.