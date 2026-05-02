Llívia viurà una nova festa del Castell el pròxim 10 de maig

A Llívia, la festa del Castell es durà a terme el pròxim 10 de maig, amb la participació de desenes de veïns i de veïnes, grans i petits, en l’acte central de l’esdeveniment: la representació teatralitzada del lliurament de la Carta de Poblament. L’escenificació explica els fets històrics que es remunten a l’any 1257, quan Jaume I atorgà als veïns el privilegi que els permetia construir a peu del turó.
Aquesta representació, que es duu a terme a l’esplanada del recinte sobirà del castell de Llívia, és dirigida per Paquita Viayna i compta amb la col·laboració de l’Associació de Veïns l’Enclau de Llívia i també de Natàlia Esteban pel que fa a els ballets que duen a terme els més petits. A més, l’activitat té l’acompanyament del grup Músics Cerdanya (grup de gralles i percussió). Enguany, Llívia recupera la fórmula de la representació de molts anys enrere quan aquesta escenificació disposava de la implicació directa dels veïns, sota la direcció de Viayna.
Aquests dies, l’Ajuntament de Llívia està fent els darrers preparatius de la festa. Els actes s’iniciaran dissabte, 9 de maig, amb la diada castellera que aquest any reunirà Els Vailets de Gelida i la Colla Castellera de Cerdanya. L’endemà, 10 de maig, la representació teatralitzada —l’acte central— serà a les 12 del migdia, al castell de Llívia. I el programa finalitzarà a les 13.30 hores, amb un dinar popular al poliesportiu de Llívia. Ja estan a la venda els tiquets del dinar —el menú* ha estat confeccionat pel xef llivienc Albert Boronat—, que és a 12 euros per als adults i 10 euros per als infants (de 6 a 12 anys). També hi haurà menú infantil. Les places són limitades i per a comprar els tiquets cal adreçar-se a l’oficina del Museu de Llívia. La data límit per a fer reserva del dinar és el 7 de maig (dia inclòs).
Per a les persones amb dificultats de mobilitat, l’Ajuntament habilitarà un transport que sortirà regularment des de l’aparcament de l’església fins al castell. Aquest servei estarà a disposició dels veïns i les veïnes, a partir de les 10.30 hores.
Els actes són organitzats per l’Associació de Veïns l’Enclau de Llívia, la Colla Castellera de Cerdanya i l’Ajuntament de Llívia, i compta amb la col·laboració destacada de desenes de veïns i veïnes de Llívia.
*El dinar inclou empedrat fresc de mongeta amb tonyina, civet de cérvol amb patates, baba al rom amb nata muntada, aigua, vi, pa i cafè.