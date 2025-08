La Festa Major de la Seu anima a guarnir locals i balcons durant els dies de celebració

Cartell de la Festa Major 2025 de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

L’àrea de Festes i Esdeveniments de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tramès una circular a comerços, negocis i col·laboradors en què els anima a ser partícips de la Festa Major de la ciutat tot guarnint amb motius festius els seus respectius espais durant els dies de celebració, que enguany seran del 29 d’agost al 2 de setembre.

Des l’organització de la Festa Major han explicat que aquesta edició volen que es visqui “amb tota la il·lusió, la participació i el color que la nostra ciutat mereix”, tenint en compte també que enguany han triat com a lema “Alegria és Festa Major”. Per això, han proposat a tothom qui hi vulgui col·laborar que pengin banderoles, guarniments o d’altres motius festius als seus establiments, façanes i balcons durant aquells dies.

L’objectiu final, indiquen, és “que engalanem els carrers i creem, entre tots i totes, un ambient festiu i acollidor que transmeti l’alegria i la força de la nostra festa”. Una crida que fan extensiva no només a comerços i negocis locals sinó també a tots els veïns i veïnes que igualment vulguin guarnir el seu balcó.