Els càtars prenen, de nou, Castellbò

Cartell anunciant el Mercat Càtar de Castellbò (CCAU)

El dissabte, 9 d’agost, Castellbò acollirà un any més el Mercat Càtar, que combinarà una fira d’artesans amb diverses activitats centrades en mostrar la riquesa històrica de la vila. La jornada començarà a les deu del matí amb l’obertura de les parades del mercat, on es trobaran artesans de la vall de Castellbò i d’arreu del Pirineu.

El grup Quart Cat oferirà diverses cercaviles al llarg del dia i Carol Caubet presentarà La croada de contes a un quart de 12 i a la una del migdia. Lluís Marmi explicarà el seu conte Arriben els càtars i a dos quarts de 12 i a les 6 de la tarda es podran fer visites guiades al castell i a la vila. A dos quarts de 8 del vespre, la vescomtessa de Castellbò Ermesenda farà el pregó, just abans d’un nou sopar medieval, en què es podrà anar degudament vestit per a l’ocasió i degustar plats cuinats amb aliments i procediments evocadors dels segles de l’Edat Mitjana. Per a participar al sopar cal inscriure’s abans a cultura@ccau.cat o trucant al telèfon 973353112.

Finalment, la vila i el seu castell seran “incendiats” pel Grup de Diables de l’Alt Urgell en un espectacle pirotècnic que vol rememorar l’entrada de la Inquisició a Castellbò i la mort de l’inquisidor Pere de Cadireta, autor de la sentència pòstuma que va condemnar la memòria dels vescomtes Arnau i Ermesenda de Castellbò per la seva relació amb l’heretgia càtara.

Els actes estan organitzats per l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Vila i Vall de Castellbò i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb la col·laboració i el suport dels veïns i veïnes de Castellbò, de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, IDAPA, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.