La Federació Andorrana de Natació intensifica el seu paper internacional

D’esquerra a dreta: Els presidents de l’RFEN, de la FAN, de l’FFN i de Mònaco (FAN)

El president de la Federació Andorrana de Natació, Joan Clotet, va assistir ahir dimarts a l’assemblea general de la World Aquatics en la qual va poder mantenir diverses reunions de primer nivell amb representants de diferents federacions. Clotet va mantenir trobades bilaterals amb el president de la Federació Europea de Natació (European Aquatics), Antonio Silva, qui va ser reelegit com a segon vicepresident de la World Aquatics.

Durant la trobada, es van compartir línies de treball estratègiques per a potenciar la natació al Principat d’Andorra, així com qüestions logístiques de cara al pròxim Europeu que s’ha de celebrar el 2026 a Polònia (piscina curta) i a París (piscina llarga).

D’altra banda, el president de la FAN també va mantenir trobades amb els presidents de les federacions dels països veïns, Espanya i França, per tal de continuar ampliant el marc de col·laboració i les bones sinergies entre totes les parts. A més, Clotet va felicitar Fernando Carpena, president de l’RFEN, pels resultats que els equips espanyols de waterpolo i de natació artística han obtingut al llarg d’aquests Campionats del Món. En la trobada amb el màxim representant de l’FFN, Gilles Sézionale, es va continuar treballant per a quadrar les agendes per tal de formalitzar el conveni de col·laboració que ha de permetre als esportistes competir i fer estades en els dos territoris.

També es va felicitar el president de la Federació Portuguesa, Miquel Arrobas, per la seva reelecció com a president de l’FPN i es va tractar el conveni de col·laboració que les dues federacions tenen actualment.





Reunió amb els petits països per la natació a Mònaco 2027

Finalment, Clotet també va mantenir reunions bilaterals amb els presidents de les federacions de Mònaco, de Luxemburg i Xipre per a fer una valoració de la natació als Jocs dels Petits Estats d’Europa d’Andorra 2025, així com per a començar a obtenir informacions logístiques per als propers Jocs dels Petits Estats d’Europa de Mònaco 2027.

També es va mantenir una reunió de treball per a confeccionar el calendari de la Confederació Mediterrània de Natació (COMEN) i poder portar una competició d’artística al Principat.