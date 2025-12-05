La FAVB reforça la seva presència internacional a la conferència final del projecte europeu ‘Play Volleyball, Grow With It 2.0’

Trobades de treball entre els representants de les diferents federacions (FAVB)
La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) ha participat aquesta setmana, a Bucarest, en la conferència final del projecte europeu Play Volleyball, Grow With It 2.0 i en la trobada de responsables del CEV School Project, celebrades aquest dijous i divendres a la seu de la Federació Romanesa de Voleibol.

L’esdeveniment ha reunit representants de les federacions que formen part del programa Erasmus+ amb l’objectiu de compartir experiències, establir sinergies i traçar futures línies de treball conjuntes.

Durant les sessions, els participants han tingut l’oportunitat d’analitzar els materials educatius del projecte, explorar noves estratègies de difusió, valorar casos d’èxit i debatre sobre la implementació de bones pràctiques en l’àmbit del voleibol base.

Igualment, el programa ha inclòs diverses taules rodones i espais de reflexió sobre el futur del CEV School Project i possibles iniciatives Erasmus+ que puguin donar continuïtat al treball fet fins ara.

El representant de la FAVB, Abel Bernal, ha destacat el valor d’aquesta trobada presencial: “Ens ha permès conèixer totes les federacions implicades, amb les quals ens reunim mensualment de manera ‘online’. A Bucarest hem pogut intercanviar opinions, obtenir feedback i parlar de com millorar el projecte i d’eventuals canvis futurs. Sempre és positiu tenir presència en aquest tipus de reunions perquè reforça
el rol d’Andorra en l’esport europeu i ens inspira per a crear projectes propis adaptats al nostre país”.

Bernal també ha remarcat que l’experiència ha estat “curta, però molt profitosa”, amb sessions de treball concentrades entre dijous a la tarda i divendres al matí, tal com indicava el programa oficial de l’esdeveniment, que incloïa discussions sobre materials educatius, estratègies de difusió i noves idees per a fer créixer la comunitat del voleibol base a escala europea.

