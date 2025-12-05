La FAVB reforça la seva presència internacional a la conferència final del projecte europeu ‘Play Volleyball, Grow With It 2.0’

La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) ha participat aquesta setmana, a Bucarest, en la conferència final del projecte europeu Play Volleyball, Grow With It 2.0 i en la trobada de responsables del CEV School Project, celebrades aquest dijous i divendres a la seu de la Federació Romanesa de Voleibol.
L’esdeveniment ha reunit representants de les federacions que formen part del programa Erasmus+ amb l’objectiu de compartir experiències, establir sinergies i traçar futures línies de treball conjuntes.
Durant les sessions, els participants han tingut l’oportunitat d’analitzar els materials educatius del projecte, explorar noves estratègies de difusió, valorar casos d’èxit i debatre sobre la implementació de bones pràctiques en l’àmbit del voleibol base.
Igualment, el programa ha inclòs diverses taules rodones i espais de reflexió sobre el futur del CEV School Project i possibles iniciatives Erasmus+ que puguin donar continuïtat al treball fet fins ara.
El representant de la FAVB, Abel Bernal, ha destacat el valor d’aquesta trobada presencial: “Ens ha permès conèixer totes les federacions implicades, amb les quals ens reunim mensualment de manera ‘online’. A Bucarest hem pogut intercanviar opinions, obtenir feedback i parlar de com millorar el projecte i d’eventuals canvis futurs. Sempre és positiu tenir presència en aquest tipus de reunions perquè reforça
el rol d’Andorra en l’esport europeu i ens inspira per a crear projectes propis adaptats al nostre país”.
Bernal també ha remarcat que l’experiència ha estat “curta, però molt profitosa”, amb sessions de treball concentrades entre dijous a la tarda i divendres al matí, tal com indicava el programa oficial de l’esdeveniment, que incloïa discussions sobre materials educatius, estratègies de difusió i noves idees per a fer créixer la comunitat del voleibol base a escala europea.