Presenten els resultats preliminars del PLATER als municipis de l’Alt Urgell

La directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Anna Camp, ha presentat aquest divendres els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) als representants dels 19 municipis de l’Alt Urgell. D’acord amb aquesta versió preliminar, la comarca haurà de contribuir als objectius del país amb 454,4 MW d’energia solar fotovoltaica i 113,4 MW d’eòlica en l’horitzó de l’any 2050. La sessió també ha servit perquè els representants municipals coneguin la metodologia amb què s’ha elaborat el PLATER i les eines que el Govern català posa a la seva disposició per tal que els municipis puguin ajustar la proposta inicial a la seva realitat i les seves preferències.
En l’àmbit fotovoltaic, l’Alt Urgell acollirà 75 MW en edificis, 110,6 MW en espais artificialitzats (com ara pedreres o abocadors en desús, per exemple), i 268,8 MW en espais no artificialitzats. En total, l’ocupació de sòl no artificialitzat per a l’aprofitament fotovoltaic a la comarca ascendirà a 430 hectàrees, un 0,3% del total de la seva superfície. En l’àmbit eòlic, la comarca acollirà 113,4 MW.
El PLATER recull, en la seva versió preliminar, la capacitat de generació de tot el país amb l’objectiu que cada territori aporti energia renovable en funció del seu potencial. Per una banda, calcula la capacitat dels edificis i dels espais artificialitzats com a zones d’acceleració per a la implantació d’energia fotovoltaica, i també la disponibilitat per a la instal·lació d’energia eòlica. Per l’altra, a partir d’una metodologia única, homogènia i vàlida per al conjunt del país, el PLATER ha identificat sobre el mapa de Catalunya aquelles zones no urbanitzables prioritàries per a l’acollida de parcs eòlics, per un costat, i de plantes fotovoltaiques, per l’altre.
Durant la presentació, a més dels resultats preliminars del PLATER, també s’ha explicat als càrrecs electes la metodologia emprada i s’ha convidat tots els municipis a participar en la definició final del document. Anteriorment, el PLATER ja s’havia sotmès a un període de consultes prèvies en què es van rebre 358 aportacions. Un cop s’iniciï el període d’informació pública, els municipis de l’Alt Urgell podran presentar les seves propostes, que tindrà una durada extraordinària de tres mesos per a facilitar la participació del món local. Posteriorment, un cop aprovat definitivament el PLATER, els municipis podran adaptar el seu ordenament urbanístic com a instrument per a exercir la seva capacitat de decisió a l’hora d’ordenar la instal·lació d’energies renovables en el seu territori, sempre amb línia amb els criteris definits al PLATER.
Per a tota aquesta labor, la directora de l’ICAEN també ha exposat en la trobada d’aquest divendres les diferents eines i canals que els representants municipals tindran disponibles per tal de fer les seves aportacions, modificacions o consultes. Així, per exemple, un cop el PLATER iniciï el període d’informació pública, se’ls facilitarà un visor web cartogràfic per tal de poder conèixer els resultats preliminars del PLATER sobre el seu municipi i poder fer les propostes pertinents.
Una eina d’ordenament territorial
El PLATER té com a finalitat ordenar la implantació d’energies renovables, fonamentalment l’eòlica i la fotovoltaica, en el conjunt de Catalunya, de manera que es compleixin els objectius previstos en la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT) per tal que el país pugui descarbonitzar el seu model energètic. Amb aquesta finalitat, esdevindrà una eina que ajudi als municipis a regular la instal·lació d’energies renovables en el seu terme.
D’acord amb la PROENCAT 2050, la descarbonització del sistema energètic català requereix la instal·lació de 62.000 MW d’energia renovable fins l’any 2050, incloent-hi els ja instal·lats i autoritzats. L’objectiu és que 14.000 MW s’instal·lin en edificis i espais artificialitzats, i la resta haurà de situar-se en espais no artificialitzats, amb una ocupació prevista de sòl equivalent a l’1,2% del territori de Catalunya. L’objectiu és que el PLATER iniciï la seva informació pública a principis de l’any 2026.