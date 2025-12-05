Ha mort el padrí atropellat dimecres a Escaldes

Façana de l'hospital de Meritxell
Façana de l’Hospital de Meritxell (arxiu)

Malauradament, ha mort l’home de 81 anys que va ser atropellat aquest passat dimecres per un vehicle que circulava en contra direcció. L’accident va tenir lloc a tocar d’un pas de vianants de l’avinguda Fiter i Rossell, que es troba tot just a la sortida d’un carreró. Concretament, el carrer Manel Cerqueda Escaler d’Escaldes-Engordany, tot just davant de l’hospital. Quan el vehicle s’incorporava erròniament a Fiter i Rossell va topar amb el padrí, fent-lo caure a terra. Ho publica aquest divendres RTVA.

La violència de la caiguda, i l’avançada edat de l’home, han acabat sent determinants en el fatal desenllaç. Tot i que de seguida va ser traslladat a l’hospital en estat crític, on ha passat ingressat dos dies, finalment no ha pogut superar les seqüeles de l’impacte.

Es tracta de la primera víctima mortal de l’any a la xarxa viària andorrana. L’any passat el balanç va ser molt elevat, amb fins a set morts en tot el 2024.

