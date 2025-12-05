Ha mort el padrí atropellat dimecres a Escaldes

Malauradament, ha mort l’home de 81 anys que va ser atropellat aquest passat dimecres per un vehicle que circulava en contra direcció. L’accident va tenir lloc a tocar d’un pas de vianants de l’avinguda Fiter i Rossell, que es troba tot just a la sortida d’un carreró. Concretament, el carrer Manel Cerqueda Escaler d’Escaldes-Engordany, tot just davant de l’hospital. Quan el vehicle s’incorporava erròniament a Fiter i Rossell va topar amb el padrí, fent-lo caure a terra. Ho publica aquest divendres RTVA.
La violència de la caiguda, i l’avançada edat de l’home, han acabat sent determinants en el fatal desenllaç. Tot i que de seguida va ser traslladat a l’hospital en estat crític, on ha passat ingressat dos dies, finalment no ha pogut superar les seqüeles de l’impacte.
Es tracta de la primera víctima mortal de l’any a la xarxa viària andorrana. L’any passat el balanç va ser molt elevat, amb fins a set morts en tot el 2024.