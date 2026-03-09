La FAN i Andbank renoven el seu patrocini i rellancen l’Open d’Andbank 2026

La Federació Andorrana de Natació (FAN) i Andbank han anunciat, aquest dilluns, la renovació del patrocini que els uneix des de fa ja quasi una dècada. Les dues parts han signat un acord que la directora de banca país d’Andbank, Maria Suárez. ha titllat “d’important per a nosaltres perquè continuem donant suport a una federació que acompanyem des de fa anys”. En aquest sentit, el president de la FAN, Joan Clotet, ha agraït “el suport que ens heu donat sempre des del primer dia; Andbank s’ha convertit en una peça clau per al creixement de la natació al país i per a poder seguir avançant en els reptes de futur que tenim dins de la FAN”.
Precisament, sobre el futur han parlat el director tècnic de natació, Alfonso Maltrana, que ha anunciat el rellançament de l’Open d’Andbank, que es disputarà l’1 de maig de 2026. “Es tracta de la prova més important que tenim al país i coincidint amb aquesta renovació hem volgut donar-li un impuls”. Per aquest motiu, enguany, l’Open d’Andbank, que arriba a la seva sisena edició, comptarà amb nombrosos clubs del país, així com internacionals, amb presència d’esportistes d’Espanya i França, impulsant així els vincles amb les federacions dels dos territoris.
Maltrana també ha destacat el calendari que hi ha per davant aquest 2026, que en matèria de categories de formació es té com a objectiu el classificar el màxim nombre de nedadors sots 15 en el top-10, així com incrementar la presència andorrana als campionats d’Espanya sots 18. Dins del calendari internacional, la FAN continuarà amb la preparació de cara a Mònaco 2027, a més d’afrontar la Copa Comen, l’europeu júnior i el Campionat d’Europa Absolut on es vol classificar entre dos i quatre nedadors que continuïn el camí fins als Jocs Olímpics de Los Àngeles 2028.
Nou impuls a l’artística
Qui també ha parlat en aquest acte de renovació ha estat la directora tècnica de natació artística, Natàlia Meca, que ha destacat que, enguany, Andorra tornarà a participar al Campionat d’Europa Infantil (2 i 3 de juny – Luxemburg) i al Campionat d’Europa Júnior (del 30/6 al 2/7 – Munich). A més, el Campionat d’Andorra de Rutines es disputarà el 16 i 17 de maig als Serradells on també s’espera sumar nedadores màsters (s’espera poder arribar a les 10 nedadores). “Estem contents de poder seguir sumant presència andorrana en competicions internacionals, seguim creixent després de l’impuls dels Jocs dels Petits Estats al país i veiem un futur important al país”, ha destacat Meca. També s’ha de ressaltar que el 5è Trofeu Santa Eulàlia es disputarà el 21 de març, a Encamp.