La Seu: la Biblioteca Sant Agustí inicia la iniciativa “Tarda de jocs”

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell referma el seu compromís amb la cultura del joc de taula aquest mes de març. Així, en el marc del X Festival Joc del Pirineu, l’equipament acollirà un extens calendari de dinamització lúdica sota el títol ‘Tarda de jocs’, organitzat per ALLAU i Quimera Entertainment Company.
Un calendari farcit de novetats editorials
De dilluns a divendres (en dates seleccionades) i en horari de 17:00 a 20:00 hores, els assistents podran descobrir i provar els catàlegs de les millors editorials de jocs de taula. El programa compta amb la col·laboració de referents com Falomir, Ravensburger, Devir, Tranjis Games i molts d’altres.
El calendari de sessions és el següent:
• 9 de març: Falomir
• 10 de març: Enpeudejoc, Sugaar i GdM
• 11 de març: Brain Picnic, Djeco i Looping Games
• 12 de març: 2 Tomatoes
• 13 de març: Tranjis Games
• 17 de març: Rocket Lemon, Dino Ludens i Draco Ideas
• 18 de març: Zombi Paella i Coupage
• 19 de març: Cayro
• 20 de març: Old Teddy’s Company
• 25 de març: Ravensburger
• 31 de març: Lúdilo
Més enllà de les partides: formació i activitats de gran format
A més de les tardes de joc ordinàries, la programació inclou dues cites destacades per al gran cap de setmana del Festival del Joc del Pirineu (27, 28 i 29 de març) :
- Xerrada “Set de jocs”: El dissabte 28 de març, a les 11:00 hores, s’oferirà una sessió adreçada específicament a famílies i docents, on s’exploraran les possibilitats pedagògiques i lúdiques dels jocs de taula.
- Carcassonne Gegant: Durant tot el cap de setmana (dissabte 28 i diumenge 29 de març), el pati de la Biblioteca Sant Agustí es transformarà per a acollir una versió a mida real del mític joc Carcassonne, una experiència visual i participativa per a totes les edats.
Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Turisme Seu, PEUSA, IDAPA i Devir, entre d’altres col·laboradors, consolidant la Seu com un referent en el mapa lúdic del país.
Per a més informació, es pot consultar el web oficial www.festivaljocpirineu.cat o seguir les xarxes socials del festival a @festivaljocpirineu.