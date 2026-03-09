El GPS proposa 12 esmenes a la Llei de turisme per a promoure un model sostenible i compatible amb la qualitat de vida

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha presentat 12 esmenes al Projecte de llei general de turisme amb l’objectiu de “reforçar un model turístic sostenible, equilibrat territorialment i compatible amb la qualitat de vida de la població resident”. Les propostes, registrades pel conseller general Pere Baró, “busquen millorar la governança del sector, incorporar criteris ambientals i socials i reforçar els drets dels usuaris dels serveis turístics”.
Entre les modificacions proposades, el GPS planteja reforçar l’objecte i la finalitat de la llei “per a garantir que el desenvolupament del turisme tingui en compte la capacitat de càrrega ambiental, social i econòmica del país, així com la necessitat que el creixement turístic sigui sostenible i compatible amb la preservació del medi i del teixit social”.
Les esmenes també introdueixen noves definicions dins la norma, com ara el turisme sostenible, els espais turísticament saturats o els habitatges d’ús turístic, amb l’objectiu d’alinear el marc legislatiu amb els estàndards internacionals i dotar l’administració de millors eines per a gestionar el desenvolupament del sector.
Una altra de les propostes destacades és el reforç de la governança turística. En aquest sentit, el grup socialdemòcrata planteja ampliar la participació en les polítiques turístiques incorporant representants dels comuns, de les entitats ambientals, de les associacions veïnals i de les organitzacions de persones consumidores, així com introduir el principi d’equitat intergeneracional per a “garantir que el desenvolupament turístic no comprometi els recursos i oportunitats de les generacions futures”.
Les esmenes també preveuen millorar la planificació estratègica del sector. En aquest sentit es proposa que el Pla nacional de turisme incorpori indicadors verificables en matèria de sostenibilitat, desestacionalització, qualitat de l’ocupació i retorn social del turisme. Igualment, es planteja que el Govern actualitzi periòdicament els estudis de capacitat de càrrega turística i adopti mesures de limitació o gestió dels fluxos en cas de saturació.
Pel que fa als drets dels usuaris, el GPS defensa “reforçar la protecció dels consumidors, incloent-hi el dret a rebre compensacions o reemborsaments quan el servei turístic no es presti en els termes contractats, així com garantir una informació clara i accessible en diversos idiomes en els principals punts d’informació turística”.
Finalment, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata també proposa mesures per a “fomentar la transparència, la formació i la qualitat del sector, com l’estudi de la creació d’un bàtxelor en turisme a la Universitat d’Andorra i la posada en marxa d’un portal web que permeti accedir a la informació i dades d’Andorra Turisme“.
Les 12 esmenes busquen “garantir que el desenvolupament turístic d’Andorra sigui més sostenible, responsable i compatible amb el benestar de la ciutadania, alhora que reforça la competitivitat i la qualitat del sector”.