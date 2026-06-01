La FAN completa una setmana intensa d’entrenaments en la concentració de Pentecosta

La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha tancat una nova setmana d’estada amb els grups de tecnificació i entrenament, una concentració que ha permès als nedadors continuar avançant en la seva preparació de cara als principals objectius de la temporada. El responsable tècnic, Alfonso Maltrana, ha valorat molt positivament la feina feta durant aquests dies: “Amb els més petits hem intentat treballar tant el crol com la braça i l’esquena, amb una tècnica una mica més complicada, i també fer un pas endavant de cara al Campionat de Catalunya. Amb els grups grans continuem carregant volum i intensitat perquè estem en una fase de màxima càrrega abans dels Campionats d’Espanya.”
Els nedadors també han destacat els beneficis d’una concentració que els permet focalitzar-se exclusivament en els entrenaments i acumular hores de treball de qualitat en un moment determinant de la temporada. Amb aquesta estada, la FAN continua reforçant el desenvolupament esportiu dels seus nedadors i consolidant la preparació dels diferents grups de cara a les cites més importants del calendari.