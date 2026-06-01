A Andorra, el 2025, hi va haver 533 accidents de trànsit amb danys materials i/o corporals

El nombre d’accidents de trànsit amb danys materials i/o corporals registrats pel Departament de Policia d’Andorra durant l’any 2025 va ser de 533, un 16,9% més respecte al 2024. En concret, els mesos en què es van registrar més accidents van ser al juliol i a l’agost, amb un 10,5% i un 10,1% del total d’accidents de l’any respectivament. Pel que fa a les parròquies on es van produir els accidents, Andorra la Vella va concentrar el 31,0% del total d’accidents.
Els xocs van ser la causa del 10,7% dels accidents de trànsit, seguides dels casos d’atropellament i de sortida de via, amb un 8,6% i 8,3% del total, respectivament. El 67,9% dels accidents van ser per “altres causes”.
L’índex d’accidentalitat de l’any 2025, entès com el nombre de ferits greus i víctimes mortals per cada 100.000 habitants, és de 37,3*, que suposa una disminució de l’1,0% respecte a l’any anterior.
Un 47,1% dels accidents van tenir 2 vehicles implicats, mentre que només el 6,4% van implicar 3 o més vehicles. Els turismes van ser els vehicles que van tenir més accidents de trànsit, amb un 68,1% sobre el total.
El 64,1% de les víctimes implicades en accidents de trànsit van homes. El grup d’edat que va registrar més ferits en accidents de trànsit és el de 30 a 39 anys, amb el 16,1% del total de les víctimes.
*Les dades aquí reflectides corresponen a accidents notificats i amb intervenció de la Policia.