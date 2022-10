La FAE i el COA homenatgen cinc exdirigents vinculats als esports d’hivern

En el marc de les activitats socials que organitza la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), avui dimarts ha tingut lloc a l’Hotel Naudi de Soldeu l’acte d’homenatge i reconeixement a les persones vinculades als esports de neu que han treballat per als equips andorrans juntament amb el Comitè Olímpic Andorra. En aquest cas, la FAE i el COA han reconegut la feina dels que van ser dirigents Isidre Baró, Josep Maria Cosán, Antoni Garrallà, Antoni Rovira i Pere Canals.

Així, si l’any passat es va retre homenatge a alguns dels esportistes que van representar a Andorra als Jocs Olímpics d’Hivern, com Lluís Molné, Lluís Viu i Francesc Viladomat, pioners a Andorra, aquest any el reconeixement de la FAE i el COA va dirigit a part d’aquelles persones que, des de la part organitzativa, van possibilitar la feina per a poder estar representants a les diferents cites olímpiques.

L’acte ha comptat amb la presència dels dirigents de la Federació Andorrana d’Esquí, dels esquí clubs del país així com del Govern. Acompanyats pels membres del COA, el món de l’esquí andorrà ha reconegut el treball fet d’Isidre Baró, Josep Maria Cosán, Antoni Garrallà, Antoni Rovira i Pere Canals.

Els cinc homenatjats

Els cinc homes homenatjats aquest dimarts han estat:

Isidre Baró, va ser president del COA des de 1974 al 1997 i ha estat en diversos Jocs Olímpics d’Hivern: Innsbuck 76, Lake Placid 80, Sarajevo 84, Calgary 88, Albertville 92 i Lillehammer 94.

Josep Maria Cosán, va ser secretari general del COA (1975 al 2002), vicesecretari del COA del 74 al 75 i president de la FAE des de 1992 al 2000.

Antoni Garrallà, que va ser delegat de la FAE, va ser als Jocs de Lake Placid 80 i d’Abertville 92 i va ser delegat del COA, lloc que va ocupar del 1973 al 1993, a més de ser president de l’Esquí Club Andorra (ECA).

Antoni Rovira, també delegat del COA des del 1980 fins el 1988, membre de la junta directiva de l’ECA, i delegat als Jocs de Lake Placid 80 i Sarajevo 84.

Pere Canals, delegat del COA als Jocs de Lillehammer 94, vicepresident de la FAE des del 1990 al 2000, i president del Pas de la Casa Grau Roig (PCGR).