La doctora Jane Goodall enlluerna 500 alumnes en un acte històric a Andorra

Andorra “ha gaudit” de la presència de la doctora Jane Goodall (Ricardo Bacchini)

Més de 500 nens i nenes de tots els sistemes educatius andorrans van rebre aquest dilluns, a la tarda, a les instal·lacions de l’escola Àgora International la Dra. Jane Goodall, emblemàtica etòloga, pionera en els estudis sobre ximpanzés, activista ambiental i Missatgera de la Pau de l’ONU.

Més de 500 infants l’esperaven amb banderins i somriures per a escoltar-la parlar en un esdeveniment educatiu únic i històric a Andorra en el que han aprés a saludar com ho fan els ximpanzés. Genial!

Però, per a aquest mitjà de comunicació, la pregunta és… La visita d’una eminència com la doctora Goodall no era mereixedora de més ressò? Era una oportunitat única a nivell de país, tot ell, per a seguir aprofundint en la lluita a favor de la natura, del medi ambient, dels ecosistemes, de la vida. No hi havia res més preparat a nivell institucional? Hagués estat possible arribar a un sector més ampli de las població? No ho sabrem.

Tornant al que ha estat aquest dilluns, per als joves, s’ha viscut una atmosfera en què només arribar es respirava il·lusió, la Dra. Jane Goodall ha fet un recorregut per la seva infància, els seus interessos, i el paper de la seva mare encoratjant-la i recolzant-la en el seu somni de viatjar a l’Àfrica i passar-se mesos observant els ximpanzés per a, finalment, trobar el descobriment que va revolucionar tota la comunitat científica: que els éssers humans no eren els únics que fabricaven eines, com es pensava fins aleshores. La Dra. també ha anat contestant totes les preguntes dels alumnes afegint anècdotes inspiradores per tal que els joves prenguin acció per a tenir un impacte positiu al món.

Agora International ha estat escollida com a escola amfitriona de l’esdeveniment pel fet d’acollir el primer grup Arrels i Brots (Roots & Shoots) al país, un programa educatiu que la Dra. Goodall va crear el 1991 destinat a ajudar els joves a resoldre alguna causa ambiental, animal o humanitària que els preocupi en els seus entorns més propers.

Com a part fonamental del programa “Arrels i Brots” a Andorra, la Dra. Goodall va inaugurar al mati el Dr. Jane Goodall R&S Mountain Lab, que està dissenyat per a ser un espai pedagògic per a conèixer de manera dinàmica tots els elements relacionats amb les muntanyes i que motivin a prendre consciència sobre la importància de les accions individuals per a fer del món un lloc millor.

“A vegades, la gent es pensa que no són importants. Jo els animo a fer ús de l’indomable esperit humà perquè tothom es convenci que està al món per algun motiu i cal esbrinar-lo per a tenir un impacte positiu al món.”

L’esdeveniment va culminar amb una emotiva interpretació, de veu i a piano, de “Heal the world”, de Michael Jackson, una cançó molt personal per a la Dra. Goodall, a càrrec de l’alumne Roman Agulló.