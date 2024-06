La Diputació de Lleida organitza una jornada a Tremp per a fer front al despoblament

Jornada sobre repte demogràfic a Tremp (Foto: Diputació de Lleida)

Aquest dilluns ha tingut lloc el curs de formació de tècnics i tècniques de repte demogràfic, que ha reunit prop d’una trentena de persones a l’Epicentre de Tremp. La jornada ha servit per a abordar les causes i les conseqüències del despoblament, i per a donar a conèixer les diferents eines i recursos que té el Patronat de Promoció Econòmica per a transformar el territori.

Durant l’acte, s’ha presentat l’Agenda Compartida per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, una eina impulsada per la Diputació de Lleida que reuneix administracions, empreses, acadèmia i societat civil per a dur a terme accions conjuntes que permetin revertir la pèrdua de població i generar un model econòmic que fixi població al territori. Així, s’ha detallat la metodologia de l’Agenda Compartida per tal que els tècnics i tècniques la puguin aplicar per a impulsar projectes que tinguin gran impacte al conjunt del territori.

En el curs s’ha posat en valor la importància de treballar de manera conjunta amb els diferents agents del territori per a abordar els reptes demogràfics i econòmics de manera integral i efectiva. Igualment, s’ha remarcat el potencial transformador de les iniciatives que “contribueixen a la diversificació econòmica, la creació d’oportunitats laborals i el desenvolupament sostenible de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran”.





Eines de dinamització econòmica

A la jornada també hi han participat tècnics i tècniques del Patronat de Promoció Econòmica, que han donat a conèixer les diferents eines amb què compta l’ens, com l’Oficina de Suport de Projectes Europeus (OSPE), que ofereix assistència als ajuntaments de menys de 5.000 habitants per optar a fons europeus; l’Oficina Tècnica de la Transformació (OTT), que s’encarrega d’emprendre accions per a transformar el model econòmic del territori; els Punts d’Atenció Globalleida, que ofereixen assessorament i suport a les empreses, així com l’Observatori 231, que recull dades demogràfiques, econòmiques, del mercat de treball i qualitat de vida a la demarcació.