Acord entre Canillo i Encamp per a evitar la via judicial en l’afer dels terrenys en discrepància

Al centre, els síndics, envoltats de les autoritats comunals de Canillo i Encamp (Comú de Canillo)

Els Comuns de Canillo i Encamp han signat avui dijous, 21 de març, un protocol d’entesa en relació als terrenys en discrepància relacionats amb el nou domini esquiable, recentment concessionat per part del Comú encampadà. Val a recordar que, el comú de Canillo va presentar un recurs administratiu contra l’adjudicació, feta pel Comú d’Encamp, de la concessió administrativa en règim d’ocupació privativa de béns i terrenys comunals, per a la creació i explotació del domini esquiable anomenat Pas de la Casa-Pic Maià-Grau Roig a favor de SAETDE, perquè des de Canillo “es considerava que hi havia una ocupació indeguda i afectació a tercers. El Comú d’Encamp va desestimar aquest recurs el passat mes de gener”.

Després de varies reunions entre ambdues corporacions, s’ha arribat a un acord que reafirma la voluntat dels Comuns de Canillo i d’Encamp de garantir els seus drets territorials sobre els terrenys concessionats que, actualment, estan en discrepància i n’evita la interposició d’una demanda judicial.

El protocol contempla que en referència al terreny litigiós a la vora del Riu de Massat, la societat concessionària SAETDE només hi podrà desenvolupar les activitats pròpies de la concessió atorgada pel Comú d’Encamp amb l’acord previ i escrit d’ambdós comuns, tal i com hi figura també en el contracte. Tenint en compte que per aquest terreny hi ha un procés judicial en curs, s’ha contemplat també que si la sentència ferma i definitiva que recaigui en l’indicat judici determinés que el terreny, actualment litigiós, pertany al Comú de Canillo, l’esmentat terreny quedarà automàticament exclòs de la concessió sense que la concessionària pugui pretendre cap dret.

En referència a la discrepància territorial a la vessant atlàntica del Pic Maià, aquest terreny, la societat concessionària SAETDE només hi podrà desenvolupar les activitats pròpies de la concessió atorgada pel Comú d’Encamp amb l’acord previ i escrit d’ambdós comuns. Això fins que es resolgui definitivament la discrepància, ja sigui de comú acord entre ambdós comuns o bé, si l’acord no fos possible, per la via judicial corresponent si un dels comuns hi acudís.

En relació al telecadira del Pla de les Pedres i la seva àrea d’explotació els dos comuns s’emplacen en un termini de sis mesos a arribar a un acord per a fixar el preu just a què fa referència el conveni signat el 7 d’octubre del 2004.

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha valorat positivament les negociacions i l’esforç per ambdues parts d’arribar a un acord que eviti la via judicial. També ha assenyalat que “el document és clar i precís, fet que garanteix una bona entesa entre parròquies, i la voluntat és evitar qualsevol litigi o conflicte territorial”.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha explicat que “no convenen a ningú aquests litigis que porten més de 20 anys entre les dues administracions, i crec que és un pas endavant i de futur i d’entesa certa”. La cònsol també s’ha referit a que els compromisos assumits formen part del nou contracte de la concessió. Pel que fa al Pla de les Pedres, Mas ha precisat que “es treballarà amb una fórmula de càlcul que sigui perdurable al llarg del temps i permeti establir un preu just”. En aquest sentit, Alcobé ha afegit que “no és una voluntat sinó un compromís arribar a una entesa en el període de sis mesos”.

La formalització d’aquesta voluntat d’acord, que s’ha plasmat en la signatura d’un protocol d’entesa, s’ha realitzat al santuari de Meritxell, tradicionalment identificat com un territori neutral, i concretament a la sala del Consell General. L’acte ha comptat amb la presència dels síndics generals, Carles Ensenyat i Sandra Codina, i els consellers comunals de Canillo i Encamp.