L’obertura de fronteres capgira la tendència d’anul·lacions hoteleres i porta ‘esperança’ al sector

L’anunci de l’obertura de fronteres a partir del 21 de juny amb Espanya així com el fet que altres països europeus vagin, a poc a poc, flexibilitzant les mesures per a la mobilitat dels seus nacionals ha estat ben rebuda per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). I és que veuen com la tendència registrada fa unes setmanes, que era l’anul·lació de reserves, s’està capgirant i ara hi ha “més reserves que cancel·lacions”, la qual cosa els fa veure l’estiu amb una mica més d'”esperança” que uns mesos enrere. Així ho explica el director de l’entitat, Jordi Pujol, que afegeix que si bé l’obertura més generalitzada dels establiments es preveu per a l’1 de juliol, els anuncis d’aixecament de fronteres ha fet que alguns establiments hagin decidit avançar el fet de pujar la persiana, sí bé són la minoria. De fet, Pujol recorda que és complex que un establiment hoteler pugui avançar molt la data d’obertura tenint en compte els preparatius que s’han de fer i afegeix que aquesta opció és més senzilla per als apartaments, amb la qual cosa no preveu que hi hagi moltes més anticipacions de retorn a l’activitat.

Pujol creu que la tònica d’aquests primers dies d’obertura de fronteres i fins, ben bé, mitjans de juliol, farà que els turistes facin reserves a darrera hora o bé decideixin quedar-se a Andorra un cop ja hi són. Ja de cara a la segona meitat del juliol i a la resta de l’estiu es preveu que la gent planifiqui més les sortides i es pugui treballar amb una major anticipació.

Des del sector estan vivint amb optimisme les bones ocupacions que s’estan donant aquests dies en algun dels establiment del Pas de la Casa i creuen que pot ser una bona carta de presentació de cara als futurs visitants. “És important que vagin arribant turistes i que quan marxin estiguin bé”, ja que això donarà confiança en el país com a destinació turística, incideix Pujol.

Com ja han assenyalat en altres ocasions, des de la UHA esperen que l’obertura d’establiments sigui més important a les valls centrals, per exemple a Andorra la Vella calculen entre un 80 o un 90% dels establiments oberts i més dificultats a les parròquies altes. De totes maneres, es mostren a l’expectativa de veure l’impacte que pot tenir, entre d’altres, l’acció de promoció d’Andorra Turisme ja que, tal com assenyala Pujol, pot ser un incentiu important per a l’arribada de turistes i pot ajudar a què les ocupacions siguin més importants i que fins i tot algun establiment que es plantejava no obrir ho faci a darrera hora. Les casuístiques d’obertura són diverses, ja que si bé hi ha establiments que es plantegen obrir tot l’estiu, altres només ho faran algun dels mesos i, en aquest sentit, Pujol fa notar que alguns és possible que obrin més tard ja que han aprofitat aquesta aturada per fer reformes que ara estan enllestint.

El que ja tenen a punt, comenta, són els protocols i les mesures sanitàries per garantir la seguretat dels visitants. En aquest sentit, recorda que s’han fet formacions i s’han treballat els protocols i que ara només queda que algun establiment ultimi petits detalls. “S’ha treballat molt”, destaca. I precisament aquestes mesures de seguretat haurien de ser un dels elements que fessin que els preus no s’abaixessin molt aquest estiu. De fet, la “consigna” que la UHA ha donat als associats és que intentin “no fer un disbarat” i rebaixin molt els preus, ja que creuen que això podria acabar sent contraproduent. Tot i que assenyala que cadascú farà el que cregui convenient ja que no poden obligar ningú en relació a aquest aspecte, considera que el sector “ha escarmentat” de la crisi del 2008 i no s’entrarà en una guerra de preus i més tenint en compte que les mesures que s’han de prendre també tenen un cost.

Quant al personal, treballen amb la previsió que moltes de les persones que es troben ara afectades per una suspensió temporal del contracte de treball (STCT) puguin tornar a la feina a partir de l’obertura d’establiments, ja que Pujol recorda que “amb menys d’un 80% del personal és complicat que un establiment pugui funcionar” per donar cobertura a tots els torns necessaris, i més tenint en compte les noves normes de seguretat sanitària que han de complir i que comportaran, per exemple, la intensificació de la neteja.