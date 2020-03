La Creu Roja està coordinant una xarxa de suport per a gent gran i persones vulnerables per proporcionar-los els productes de primera necessitat que els facin falta davant la crisi del coronavirus. Aquest diumenge al matí ha ofert als membres de la Comissió de Festes de la Massana una formació per tal que ofereixin aquest servei amb la màxima seguretat després que els joves, per la seva banda, haguessin pensat d’impulsar aquesta ajuda a la parròquia.