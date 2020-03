Des de l’aplicació de les mesures excepcionals addicionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, Andorra s’ha trobat amb un dia festiu excepcional com era el de la Constitució i un diumenge on molts negocis estaven tancats.

A partir de demà dilluns serà el dia en que més s’haurà de notar el cessament d’algunes activitats. En aquest sentit és important conèixer si cadascuna de les activitats econòmiques poden treballar.

En el següent llistat es poden veure les 110 activitats que hauran d’estar obligatòriament tancades. Si es vol fer una consulta més exhaustiva es pot mirar l’annex del Butlletí Oficial on es van publicar, o el Decret de mesures Excepcionals.

7. Activitat 50.1-Tancat 50.1 50.10.11 Comerç a l’engròs de vehicles automòbils per a ús particular 15 Tancat

7. Activitat 50.1-Tancta 50.1 50.10.12 Comerç a l’engròs de camionetes, camions, autobusos i similars 2 Tancat

7. Activitat 50.1-Tancat 50.1 50.10.13 Comerç a l’engròs de caravanes – Tancat

7. Activitat 50.1-Tancat 50.1 50.10.14 Comerç a l’engròs d’altres vehicles de motor – Tancat

7. Activitat 50.1-Tancat 50.1 50.10.21 Venda al detall de vehicles automòbils nous 73 Tancat

7. Activitat 50.1-Tancat 50.1 50.10.22 Venda al detall de vehicles automòbils d’ocasió 15 Tancat

7. Activitat 50.1-Tancat 50.1 50.10.23 Venda al detall de camionetes, camions, autobusos i similars 2 Tancat

7. Activitat 50.1-Tancat 50.1 50.10.24 Venda al detall de caravanes – Tancat

7. Activitat 50.1-Tancat 50.1 50.10.25 Venda al detall de vehicles especials: remolcs i semiremolcs 1 Tancat

7. Activitat 50.3-Tancat 50.3 50.30.20 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor 47 Tancat

7. Activitat 52.1-Tancat 52.1 52.12.20 Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats – Tancat

7. Activitat 52.3-Tancat 52.3 52.33.00 Comerç al detall de cosmètics i articles de tocador 73 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.41.00 Comerç al detall de tèxtils 25 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.42.10 Venda al detall de peces de vestir per dona, per home i per infants i, els seus accessoris 165 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.42.20 Venda al detall d’articles de pelleteria 5 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.42.30 Venda al detall d’articles de llenceria 6 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.42.40 Venda al detall d’altres peces de vestir, roba de treball, etc. 1 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.42.50 Venda al detall d’accessoris de vestir 3 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.43.10 Comerç al detall de calçat 40 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.43.20 Comerç al detall de marroquineria i articles de viatge de cuir o d’imitació cuir 11 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.44.00 Comerç al detall de mobles; aparells d’il·luminació i altres articles per a la llar 51 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.45.10 Venda al detall d’electrodomèstics 17 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.45.20 Venda al detall d’aparells de televisió, de vídeo, de càmeres de vídeo, de material d’alta fidelitat 63 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.45.30 Venda al detall de discs, bandes i casets d’àudio i vídeo, verges o enregistrades 2 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.45.40 Venda al detall d’instruments de música 6 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.45.50 Venda al detall de material elèctric per instal·lacions 16 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.46.10 Comerç al detall de ferreteria 16 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.46.20 Venda al detall de pintures, vernissos i drogueria 4 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.46.30 Comerç al detall de vidres i miralls – Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.46.40 Venda al detall de material i eines de bricolatge 1 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.46.60 Venda al detall de materials per a la construcció 11 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.47.00 Comerç al detall de llibres, periòdics i papereria 27 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.10 Comerç al detall de material i mobiliari d’oficina 62 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.22 Comerç al detall d’articles de fotografia 2 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.23 Comerç al detall d’articles de precisió 1 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.30 Comerç al detall d’articles de rellotgeria, joieria i argenteria 65 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.41 Venda al detall d’articles d’esport i de lleure 106 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.42 Venda al detall d’articles de pesca, caça i tir 9 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.43 Venda al detall de jocs i joguines 11 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.50 Comerç al detall d’articles de drogueria, papers pintats i revestiments de terres 4 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.61 Comerç al detall de llavors, flors i plantes 18 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.62 Comerç al detall d’animals de companyia 13 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.70 Comerç al detall de combustibles (Llevat dels que són per a vehicles automòbils) 4 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.80 Comerç al detall de tabacs i d’articles de fumador – Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.91 Comerç al detall especializat de records, flors i plantes artificials, artesania, articles religiosos i bijuteria 36 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.92 Comerç al detall especialitzat de segells i monedes, inclosos els de segona mà 8 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.93 Galeries d’art comercials 8 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.94 Comerç al detall de material de comunicació, telèfons, faxs, etc. 3 Tancat

7. Activitat 52.4-Tancat 52.4 52.48.95 Altres tipus de comerç al detall no inclosos anteriorment 6 Tancat

7. Activitat 52.5-Tancat 52.5 52.50.10 Comerç al detall d’objectes de segona mà, en establiments 6 Tancat

7. Activitat 52.5-Tancat 52.5 52.50.20 Venda al detall d’antiguitats i objectes d’art antics, en establiments 18 Tancat

7. Activitat 52.6-Tancat 52.6 52.61.00 Comerç al detall per correspondència 70 Tancat

7. Activitat 52.6-Tancat 52.6 52.62.00 Comerç al detall en parades de venda i mercats – Tancat

7. Activitat 52.6-Tancat 52.6 52.63.20 Altres tipus de comerç al detall fora d’establiments – Tancat

7. Activitat 52.7-Tancat 52.7 52.71.00 Reparació de calçat i articles de cuir 8 Tancat

7. Activitat 52.7-Tancat 52.7 52.73.00 Reparació de rellotges i joieria 7 Tancat

7. Activitat 52.7-Tancat 52.7 52.74.00 Altres reparacions 13 Tancat

7. Activitat 55.2-Tancat 55.2 55.21.10 Albergs juvenils 3 Tancat

7. Activitat 55.2-Tancat 55.2 55.21.20 Refugis de muntanya 6 Tancat

7. Activitat 55.2-Tancat 55.2 55.23.50 Centres i colònies de vacances 1 Tancat

7. Activitat 55.3-Tancat 55.3 55.30.10 Restaurants (Lliurament a domicili sí a través de platafomes o pel propi establiment) 347 Tancat

7. Activitat 55.3-Tancat 55.3 55.30.20 Self-Service (Lliurament a domicili sí a través de platafomes o pel propi establiment) 2 Tancat

7. Activitat 55.3-Tancat 55.3 55.30.30 Serveis de restauració ràpida (Lliurament a domicili sí a través de platafomes o pel propi establiment) 100 Tancat

7. Activitat 55.4-Tancat 55.4 55.40.10 Bars 134 Tancat

7. Activitat 55.4-Tancat 55.4 55.40.20 Salons de te 57 Tancat

7. Activitat 55.4-Tancat 55.4 55.40.30 Pubs 14 Tancat

7. Activitat 55.5-Tancat 55.5 55.51.00 Menjadors col·lectius (cantines) – Tancat

7. Activitat 60.1-Tancat 60.1 60.10.00 Transport per ferrocarril – Tancat

7. Activitat 80.1-Tancat 80.1 80.10.10 Ensenyament infantil 1 Tancat

7. Activitat 80.1-Tancat 80.1 80.10.20 Ensenyament primari 1 Tancat

7. Activitat 80.2-Tancat 80.2 80.21.00 Ensenyament secundari de formació general – Tancat

7. Activitat 80.2-Tancat 80.2 80.22.10 Ensenyament secundari de formació específica – Tancat

7. Activitat 80.2-Tancat 80.2 80.22.20 Altres tipus d’ensenyament secundari de formació tècnica i professional – Tancat

7. Activitat 80.3-Tancat 80.3 80.30.10 Ensenyament superior no universitari 3 Tancat

7. Activitat 80.3-Tancat 80.3 80.30.20 Ensenyament superior universitari 2 Tancat

7. Activitat 80.3-Tancat 80.3 80.30.30 Ensenyament superior d’especialització i postgrau – Tancat

7. Activitat 80.4-Tancat 80.4 80.41.10 Escoles de conducció de vehicles automòbils 13 Tancat

7. Activitat 80.4-Tancat 80.4 80.41.20 Escoles de pilotatge – Tancat

7. Activitat 80.4-Tancat 80.4 80.42.10 Formació per a adults i formació professional contínua – Tancat

7. Activitat 80.4-Tancat 80.4 80.42.20 Acadèmies 61 Tancat

7. Activitat 80.4-Tancat 80.4 80.42.30 Altres ensenyaments 59 Tancat

7. Activitat 85.3-Tancat 85.3 85.32.20 Llars d’infants 19 Tancat

7. Activitat 92.1-tancat 92.1 92.13.00 Exhibició de pel.lícules 1 tancat

7. Activitat 92.3-tancat 92.3 92.31.10 Creació artística i literària; interpretació d’art dramàtic, música i similars 19 tancat

7. Activitat 92.3-tancat 92.3 92.31.20 Producció d’espectacles 3 tancat

7. Activitat 92.3-Tancat 92.3 92.31.30 Altres activitats relacionades amb l’espectacle 3 Tancat

7. Activitat 92.3-Tancat 92.3 92.32.00 Gestió de sales d’espectacles 8 Tancat

7. Activitat 92.3-Tancat 92.3 92.33.00 Activitats de fires i parcs d’atraccions – Tancat

7. Activitat 92.3-Tancat 92.3 92.34.10 Sales de ball i activitats similars 1 Tancat

7. Activitat 92.3-Tancat 92.3 92.34.20 Discoteques 8 Tancat

7. Activitat 92.3-Tancat 92.3 92.34.30 Altres espectacles – Tancat

7. Activitat 92.5-Tancat 92.5 92.51.00 Activitats de biblioteques i arxius 2 Tancat

7. Activitat 92.5-Tancat 92.5 92.52.10 Activitats de museus 6 Tancat

7. Activitat 92.5-Tancat 92.5 92.52.20 Activitats de conservació de llocs i edificis històrics – Tancat

7. Activitat 92.5-Tancat 92.5 92.53.00 Activitats de jardins botànics, zoològics i parcs nacionals – Tancat

7. Activitat 92.6-Tancat 92.6 92.61.10 Gestió d’estadis i poliesportius 4 Tancat

7. Activitat 92.6-Tancat 92.6 92.61.20 Gestió d’estacions d’esquí 5 Tancat

7. Activitat 92.6-Tancat 92.6 92.61.30 Gestió d’altres instal·lacions esportives 4 Tancat

7. Activitat 92.6-Tancat 92.6 92.62.10 Clubs i escoles esportius 8 Tancat

7. Activitat 92.6-Tancat 92.6 92.62.20 Altres activitats relacionades amb l’esport 142 Tancat

7. Activitat 92.7-Tancat 92.7 92.71.10 Casinos i sales de joc d’atzar – Tancat

7. Activitat 92.7-Tancat 92.7 92.71.20 Loteries i apostes – Tancat

7. Activitat 92.7-Tancat 92.7 92.71.30 Altres activitats relacionades amb els jocs d’atzar 2 Tancat

7. Activitat 92.7-Tancat 92.7 92.72.00 Altres activitats recreatives 21 Tancat

7. Activitat 93.0-Tancat 93.0 93.01.00 Rentatge, neteja i tenyiment de peces tèxtils i de pell 31 Tancat

7. Activitat 93.0-Tancat 93.0 93.02.10 Perruqueria i barberia 136 Tancat

7. Activitat 93.0-Tancat 93.0 93.02.20 Salons de bellesa 65 Tancat

7. Activitat 93.0-Tancat 93.0 93.04.10 Altres activitats de manteniment físic corporal 42 Tancat

7. Activitat 93.0-Tancat 93.0 93.04.20 Activitats termals i balnearis 2 Tancat

7. Activitat 93.0-Tancat 93.0 93.05.00 Altres activitats de serveis personals 57 Tancat