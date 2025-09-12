La Creu Roja Andorrana celebrarà el Dia Mundial dels Primers Auxilis

L'acte tindrà lloc aquest proper dissabte, 13 de setembre
La Creu Roja Andorrana ha organitzat una activitat amb motiu de la commemoració del Dia Mundial dels Primers Auxilis. L’acte tindrà lloc aquest dissabte, dia 13 de setembre, a les 10 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. En un primer moment havia de celebrar-se a la plaça del Consell General, però s’ha decidit canviar la ubicació a causa de les previsions meteorològiques anunciades per a la jornada

L’acte comptarà amb la presència d’autoritats polítiques i institucionals, i té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de conèixer i practicar els primers auxilis, així com reconèixer la tasca de les institucions implicades en la seva formació i difusió.

