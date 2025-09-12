Carla Mijares debuta amb dos eslàloms SAC, a Cerro Castor

L’esquiadora del Principat, Carla Mijares, es troba a Amèrica del Sud, en plena pretemporada, en què ha combinat sessions d’entrenaments amb competicions, com les dues curses d’eslàlom de la Copa d’Amèrica del Sud (SAC) que es van disputar els passats dimecres i dijous, a Cerro Castor, Argentina.
Carla Mijares marcava el 5è temps a la primera mànega de la primera cursa -dimecres-, a poc més de mig segon del millor crono (+0.58), però a la segona, amb la pista més trencada, no aconseguia finalitzar. A la segona cursa, el dijous, va finalitzar 12a sortint des de darrere en no tenir puntuació SAC. A la primera mànega marcava el 14è temps, mentre que a la segona feia el 9è temps.
Josh Alayrach, entrenador: “Dimecres prou bé per ser la primera cursa, amb bastant bon esquí i a prop de les millors. És una esquiadora que amb pista neta és capaç de guanyar la mànega o d’estar davant, però el nostre problema és quan la pista està trencada, que és en el que ens estem centrant ara. Llavors a la segona mànega de la primera cursa, més trencada, van haver-hi més problemes, no va aconseguir sortir amb la confiança que té sempre, i va caure”.
“A la cursa de dijous, com que ja no tenia punts SAC, va sortir al darrere i amb una pista que s’havia trencat moltíssim, van gelar la primera capa, però després ja es destruïa. Va fer l’esforç, però també un parell d’errades que li van costar molt car i a la segona mànega, amb pista neta, va faltar una mica de garra, una mica a la defensiva. Amb tot, traiem una valoració positiva perquè no està lluny en temps. Positiu però tenim molt marge de millora i hem de seguir treballant”.