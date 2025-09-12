L’equip masculí s’estrena en cursa amb els dos eslàloms SAC de Cerro Castor

Els esquiadors, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, de l’equip nacional masculí de tècnica, es van estrenar aquesta pretemporada en competició amb els eslàloms de la Copa d’Amèrica del Sud (SAC) que es van celebrar a Cerro Castor, a Argentina. Els tres corredors van lluitar les curses dels dos dies sumant quilòmetres de competició en aquesta preparació de la temporada.
A la primera jornada de dimecres, Cornella va ser 26è, Gabriel 29è i Rius 31è. Els tres van entrar en la lluita per adaptar-se a la pista, i amb unes segones mànegues en què milloraven posicions.
A la segona cursa, dijous, els tres quedaven fora a la primera mànega, però amb una bona actitud per anar a provar i sobretot amb les ganes de lluitar la carrera fins el final.
L’equip descansa aquest divendres, per a tornar als entrenaments dissabte amb quatre dies de gegant.
Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional masculí: “És la primera confrontació de l’any, que ens permet veure una mica com ens situem. Dijous es van sortir agafant riscos, llàstima és que no poguessin arribar a baix. Hem fet bons entrenaments, compartint amb equips potents com França o Alemanya. Els cronos dels entrenaments per a nosaltres són positius per la pretemporada, després la cursa és la cursa i en eslàlom pot passar sempre qualsevol cosa, és una batalla. No ens ha sortit, però seguim treballant”.