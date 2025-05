La creació escènica torna per la porta gran a Oliana amb l’obra de teatre musical ‘Tocats pel temps’

Les persones que fan possible l’obra de teatre (CCAC)

L’obra de teatre musical ‘Tocats pel temps’, representada per un grup de joves d’Oliana i rodalies, posa sobre la taula l’evolució dels pobles rurals al Pirineu. Després de gairebé deu anys sense representacions teatrals pròpies al municipi, la iniciativa tancarà el primer cicle de funcions programades amb més de quatre-centes persones assistents.

La darrera representació serà aquest divendres, 30 de maig, a les 22.30h, a la sala polivalent del pavelló Francesc Betriu. Durant aquesta funció, l’obra serà enregistrada gràcies al suport de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

La composició musical i el guió, creació original d’Èric Bach Marquès i Judit Pujol Odén, confronten estils de vida entre diferents generacions. Contextualitzat entre la dècada dels 60 i l’actualitat, l’obra parla del despoblament, de la vida al camp i de l’evolució de la societat. Els personatges, a partir de la seva quotidianitat, posen de manifest canvis socials, geogràfics i tecnològics.

L’objectiu de l’obra, més enllà de la seva funció lúdica, és enfortir la cultura del Pirineu, i també apropar la història i el patrimoni local al públic. En aquest sentit, la representació parla d’escoles rurals, de trementinaires, de creences, de gastronomia i, fins i tot, mostra el Ball Pla d’Alinyà.

El guió també ha estat redactat amb ús de llenguatge local, propi de la zona, i adequat a l’època a què pertanyen els personatges de l’obra.





Argument

Durant una excursió per la muntanya, una jove parella descobreix una antiga masia abandonada. A l’interior, hi troben un maletí misteriós que els obrirà les portes a un nou món i els transportarà als passat, per a endinsar-se en la realitat històrica del món rural d’ara fa seixanta anys. Mitjançat diversos personatges i una narració conduïda per la música, el públic podrà veure reflectida –d’una manera completament transversal– la vida al camp, tant d’ahir, com d’avui.





Projecte Vancouver

La creació de l’obra va començar fa un any i mig a través del col·lectiu ‘Projecte Vancouver’. El grup, que ha implicat una trentena de joves, ha volgut presentar un resultat professional sobre l’escenari. Per aquest motiu, s’ha buscat la complicitat de moltes persones i entitats, expertes en àmbits tan diversos com l’escriptura, la música, la caracterització, l’escenografia o la coreografia.

‘Tocats pel temps’ ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Oliana, l’Associació Oliana Jove, l’Associació Cultural Centre Olianès, l’Associació Festiva i Cultural de Tragó i els Bastoners i Grup de Danses de Peramola. També amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Ilerdencs (Diputació de Lleida) i IDAPA.





D’un projecte a un altre: memòria, ensenyament i valors entre generacions

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) dona suport a la iniciativa, que considera extraordinària i pionera, mitjançant l’enregistrament en alta qualitat de l’obra en el si del seu projecte de recuperació de la memòria i foment de les relacions intergeneracionals en col·laboració amb l’equip de recerca universitari ICE CEPREU de la Universitat de Lleida responsable de l’elaboració de la primera “Guia de Bones Pràctiques en Educació Intergeneracional i Profigurativa”, a més d’altres iniciatives pròpies, on passat i present es donen la mà a través de la transmissió recíproca d’informació i, especialment, valors entre nens, adults i gent gran.