La Covid-19 no altera el compromís dels andorrans a l’hora de donar sang

Ha conclòs la primera campanya de donació de sang posterior al confinament. La situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat la Creu Roja Andorrana i al Banc de Sang i Teixits de Catalunya a establir un protocol d’acord amb el Ministeri de Salut i a tenir en tot moment controlats els fluxos d’entrada i sortida de persones de la Sala del Prat del Roure, on durant tres dies s’ha desenvolupat la campanya. Així, les persones que han volgut donar s’han hagut d’inscriure prèviament a ww.donarsang.gencat.cat per saber en quin moment s’havien de personar a les instal·lacions. El que no ha afectat la Covid-19 és el compromís dels andorrans a l’hora de donar sang, i s’han rebut prop de 400 donacions.

Altres mesures que s’han aplicat són la ubicació de les campanyes en espais amplis que permetin mantenir distàncies mínimes d’1,5 metres entres les persones, la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a l’espai de donació, el lliurament d’una mascareta i d’un bolígraf d’ús exclusiu a cada donant, la desinfecció de la llitera de donació entre donant i donant i la protecció amb un teixit no-teixit. Pel que fa els professionals sanitaris que atenen els donants, el protocol preveia el canvi de guants entre donació i donació, l’ús de mascareta i el rentat de mans constant.

Durant la roda de premsa de presentació de la campanya, Juan Manuel Sánchez, del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, va explicar que “són mesures que estem fent servir des de fa sis mesos a Catalunya i estan pensades per donar seguretat i que no hi hagi problemes a l’hora de la donació, sobretot impedint que hi hagi aglomeracions.” L’operativa ha funcionat de la manera prevista i hi han participat 382 donants, alguns menys que els 400 que ho van fer l’any passat per les mateixes dates i en el mateix recinte. En canvi, el nombre de donacions considerades aptes pràcticament no ha variat: han estat 340, quan l’any passat van ser 349.

La pluja i altres imponderables han fet que no tothom que havia reservat plaça acudís a la cita, però, en contrapartida, algunes persones no inscrites han vingut al Prat del Roure i en alguns casos han pogut donar. En la presentació de la campanya, el secretari general de Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, ja advertia que “si ve alguna persona sense reserva no serà expulsada; es mirarà com està la situació del circuit i si hi ha possibilitats se’l deixarà donar”.

Malgrat el confinament viscut, enguany s’està complint la previsió pel que fa a campanyes de donació. L’any passat se’n van fer quatre. En aquest 2020, ja se n’han fet tres i se n’ha previst una darrera, que encara no té data però tindrà lloc al novembre o desembre. Així, a data de 16 de setembre les reserves de sang eren suficients per a 7 dies (i per a 4 o 5 per a alguns grups sanguinis), quan el nivell òptim són 10. A més, la situació excepcional d’aquest 2020 ha fet que, durant l’estiu i en les properes setmanes, la necessitat de sang sigui alta amb la represa d’intervencions ajornades durant l’inici de la pandèmia.

Comença una tardor en què la donació de sang serà imprescindible per garantir tots els tractaments als hospitals. La Creu Roja Andorrana insisteix en la importància de seguir donant de manera regular, alhora que agraeix la col·laboració de tots els implicats en fer possible aquestes campanyes: el Banc de Sang i Teixits, el Govern, el Comú d’Escaldes-Engordany, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el Centre Comercial Andorrà – Super U, sense oblidar, és clar, les 382 que s’han pres la molèstia d’inscriure’s al registre i de dedicar unes hores per fer que la seva sang pugui arribar a qui ho necessita, així com a totes les que ho han fet en alguna ocasió.