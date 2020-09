Confiança perquè la candidatura dels raiers a Patrimoni Immaterial de la UNESCO es presenti el 2021

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Àngels Ponsa, confia que la candidatura dels raiers de Coll de Nargó i la Pobla de Segur a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO es pugui lliurar durant el març de 2021. D’aquesta manera, la Comissió intergovernamental la podria avaluar i seguir el seu tràmit final l’any 2022. Així ho ha especificat la consellera en una visita aquest dijous al Pallars Sobirà, on ha visitat les obres de la futura biblioteca comarcal de Sort.

La consellera ha recordat que la candidatura és de caràcter internacional i la promou l’Associació Internacional de Raiers, creada l’any 1989 sota la tutela del Departament de Cultura. L’opció d’aquesta activitat a ser declarada com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco està encapçalada per Polònia, que lidera el projecte per qüestions d’estratègia.

Biblioteca comarcal de Sort

Ponsa ha visitat els treballs de la nova biblioteca de Sort, que espera que sigui una realitat “aviat”, tot i que encara falten recursos per acabar la segona fase de la intervenció. La consellera ha explicat que paral·lelament s’està creant un Pla de lectura comarcal a partir d’una fórmula que ja s’ha utilitzat a les Garrigues.

Sort és l’única capital de comarca que no compleix amb el Mapa de Lectura Pública de Catalunya perquè no disposa d’una biblioteca d’abast comarcal. El “greuge comparatiu” ha d’acabar amb l’entrada en funcionament del nou equipament que s’està construint a la capital del Pallars Sobirà.

Actualment s’estan fent les obres de la primera fase sobre una estructura situada als peus del castell, aixecada fa dotze anys, quan es va aturar el projecte. La consellera espera que s’enllesteixin aviat els treballs i que es tiri endavant la segona i darrera fase amb la complicitat de l’Ajuntament de Sort i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà.