Horòscop del 10 al 16 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Són moltes les idees que us passaran pel cap aquests dies, ja que a part d’estar creatius i creatives tindreu un afany de ser els protagonistes de tot. Potser en certa forma necessiteu cridar l’atenció perquè últimament és com si us haguessin deixat una mica de banda, i si cal fer alguna animalada perquè destaqueu una mica per sobre dels demés no passa res sempre i quan no feu mal a ningú, és clar.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

El camp dels amics serà un dels que us sorprendrà més en aquests dies, gent amb la que ja no comptàveu per res us farà costat en moments donats de baixada de moral en picat. També descobrireu que la vostra parella forma part del que són els amics i que hi podeu confiar d’una manera oberta i sincera. De totes maneres hi ha molts bons aspectes per a vosaltres i us passaran coses maques i alegres.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Se us prepara alguna sorpresa a la feina i pels aspectes que hi ha serà bona, ja arribarà, no cal que us precipiteu i, sobretot, aneu més amb compte amb el que dieu que, a vegades, se us escapen coses que més valdria que us calléssiu, ser discrets i delicats no és el vostre fort i, a vegades, hi fiqueu la pota fins al cap de munt, vosaltres heu de decidir que dieu, però heu de pensar amb el que pot passar desprès.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Hi haurà unes ganes grans de buscar la manera de canviar d’imatge ara bé tingueu en compte que els aspectes que teniu us poden donar uns gustos com una mica estranys i no us serà massa profitós canviar d’imatge si us heu d’envellir uns quants anys. El millor que podeu fer és que algú us acompanyi per a ajudar-vos a triar la roba o el pentinat nou, una segona opinió serà important.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Val que hi coses que a vegades no les feu prou bé, però sembla que últimament només fan que sortir històries que tallen les ales a les vostres il·lusions, no us capfiqueu que només són males passades que juga la vida per a mirar si aneu creixent personalment, en cap moment és un ajust de comptes per alguna cosa que hagueu fet. I, per cert, ja podeu estar contents perquè en el camp dels diners, molt bé.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Aquests dies us haureu de controlar una mica, tot rutlla bé, però el tema de la salut serà una mica complicat, procureu estar pendents de vosaltres i si us trobeu malament aneu al metge que sabrà que heu de fer. De totes maneres no patiu que no hi ha res greu i, per altra banda, us anirà bé estar una mica baixos perquè així us ajudaran una mica més del que solen fer. Podeu tenir sort en el tema de diners.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Encara que us sembli que les vostres idees han marxat a donar vols per a no tornar, no és així, haureu de tenir una mica més de paciència que ja vindran una altra vegada. De totes maneres mentre espereu, seria bo que féssiu endreça a casa que ho heu abandonat una mica i s’haurien de llençar coses que no fan cap servei, d’aquesta manera també renovareu les idees perdudes pel camí i estareu millor.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

No us aconsellaria que us gastéssiu massa diners en loteria perquè la sort en l’atzar no sembla pas que us acompanyi, però, com que sempre hi ha excepcions feu el que vulgueu. El que sí que no heu de deixar de fer és posar-vos protecció si teniu una nit boja ja que estareu molt sensibles a les infeccions i pot ser un problema no massa agradable, si convé aneu al ginecòleg o a l’uròleg perquè us doni un cop d’ull.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tot i que les coses no sembla que hagin millorat massa, podríem dir que ara al menys en el camp de la comunicació esteu més passius i més comprensibles i, això, és un gran què, al menys no us enfadeu. El camp que tindreu millor serà el dels estudis i, sobretot, el dels desplaçaments, o sigui que per a vosaltres el millor serà anar d’excursió a algun lloc que us agradi i us faci distreure alegrament.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

És d’envejar els dies que passareu en el camp sentimental, sobretot si esteu amb parella des de fa temps. Estareu molt sensibles i romàntics, creant un ambient molt adequat per a demostrar-vos el que us arribeu a estimar. Això és molt maco, però també hi sou els que no teniu parella. A vosaltres us diré que heu d’aprofitar el romanticisme per a anar a lligar corrent i buscar la parella definitiva, si en voleu.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

No feu massa cas si al llarg d’aquests dies us passen coses una mica estranyes, però és que les energies que us envolten són molt fortes i, això, pot provocar alguna reacció un tant diferent a les que viviu normalment, de totes maneres no us heu d’espantar que no passa res. Per altra banda, estaria bé que us anéssiu a banyar al mar o a la piscina, necessitareu molta aigua per a relaxar-vos, i ja sé que fa fred.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Tot i que és probable el trencament d’algun projecte que teníeu, no heu de patir us sortiran noves expectatives favorables i amb més futur del que us pensàveu, tingueu paciència i deixeu que tot vagi venint pel seu propi peu. Per altra banda, us convé fer algun viatge, no massa llarg, però sí com per a desconnectar una mica de l’ambient que viviu cada dia, i per a veure imatges diferents, més obertes.