La Copa del Món Comapedrosa Andorra es trasllada per primer cop al sector de Pal

Imatge d’una edició anterior de la Comapedrosa Andorra. Foto: Cedida per l’organització

La Comapedrosa Andorra, prova puntuable per a la Copa del Món d’Esquí de Muntanya, canvia de localització per primer cop. La competició, que tindrà lloc del 24 al 26 de gener i que cada any reuneix els millors esportistes d’aquesta disciplina, es traslladarà íntegrament al sector de Pal, per a garantir-ne el bon desenvolupament i mantenir el nivell tècnic de l’esdeveniment.

L’esdeveniment acollirà les proves Individual i els Relleus Mixtos que se celebraran a la zona de Setúria del sector Pal, prop del Coll de la Botella. L’entorn ofereix condicions òptimes per a assegurar l’exigència tècnica i l’espectacularitat d’una competició d’elit com aquesta.

Tot i el canvi de localització, l’organització garanteix que l’essència de la Comapedrosa Andorra es mantindran intactes. El recorregut de la Individual Race, tindrà un desnivell total de 1460 metres per als homes, i 1220 metres per a les dones amb un total de 5 voltes per a les dues categories. L’àrea de sortida es situarà al remuntador de Setúria, passant per les pistes d’Estadi Joan Carchat, Font Roja i el Coll de la Botella. Pel que fa el recorregut dels Relleus Mixtos, aquest es quedarà a la zona de Font Roja i Setúria, i els participants hauran de realitzar cadascun, dues voltes.

La decisió de traslladar la competició al sector de Pal respon a un compromís ferm amb la qualitat de la competició i la seguretat dels esportistes. L’equip organitzador, conjuntament amb les autoritats locals i la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF), treballa per a assegurar que aquesta edició de la Comapedrosa Andorra continuï sent un referent al calendari internacional, adaptant-se sempre a les condicions meteorològiques.





Programa: https://comapedrosaandorra.com/programa/.

Mapa Individual race: https://comapedrosaandorra.com/recorregut-individual/.

Mapa Mixed Relay: https://comapedrosaandorra.com/mixed-relay/.