Unanimitat al Parlament català per a construir el nou teatre-auditori municipal a la Seu

L’escenari i teló d’un teatre (vecstock / freepik)

La Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat aquest dimecres una proposta de resolució de Junts per a la construcció del nou teatre-auditori municipal a la Seu d’Urgell. La iniciativa s’ha justificat com una via per a garantir “el dret d’accés a la cultura” i per a reparar “un greuge envers el Pirineu”, on només Tremp compta amb un equipament teatral rellevant, l’Espai Cultural La Lira, ubicat a 90 quilòmetres de la capital de l’Alt Urgell.

L’acord aprovat pels grups polítics insta el Govern català a iniciar reunions periòdiques amb l’Ajuntament urgellenc, la Diputació de Lleida i la Plataforma Pro-Teatre Auditori per a decidir les fórmules de finançament adient i fer el seguiment acurat del projecte. Així mateix, el text proposa destinar una partida econòmica per a fer possible el nou equipament escènic i musical en terrenys cedits pel consistori. El teatre haurà de tenir uns 3.000 metres quadrats i comptar amb una sala de 400 localitats, una altra per a 100 o 150 persones i un espai d’assaigs múltiples.

El diputat urgellenc de Junts, Jordi Fàbrega, ha manifestat en l’exposició de motius de la proposta que “la Seu d’Urgell no disposa actualment d’un espai escènic i musical que doni cobertura satisfactòria al dret dels ciutadans de gaudir d’una programació d’arts escèniques i musicals digna“. En aquest sentit, ha lamentat el fet que “aquest fet minva d’una manera molt important el dret d’accés a la cultura, tant per practicar-la en les seves diferents disciplines i poder-ne esdevenir artista o creador, com per a gaudir-ne com a espectador”. El diputat urgellenc ha indicat que tot plegat genera “un greuge molt important en l’equilibri territorial”.

Junts recorda que el Pla d’Equipament Culturals de Catalunya 2010-2020 (PECCat) establia que a la Seu d’Urgell li pertocava un equipament escenicomusical bàsic local i que el caràcter de capitalitat li suposava un factor de correcció més enllà de les dades demogràfiques. Actualment, la programació cultural es vehicula a través del Teatre Guiu i el Teatre de la Salle, de titularitat privada, i espais municipals com la Sala de Sant Domènec i de la Immaculada.





La CUP demana la creació d’un cicle formatiu en arts escèniques

La CUP també ha explicat en un comunicat de premsa que s’ha posicionat a favor de la construcció del nou teatre municipal a la Seu d’Urgell durant la sessió de la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya. La formació considera que és un projecte “essencial” per a fomentar la cultura per a la gent de l’Alt Urgell i el Pirineu. “La cultura és un dret fonamental i ha d’arribar a tots els territoris, no només a les grans ciutats”, ha defensat el diputat Dani Cornellà.

A més, els cupaires han alertat que el Pirineu acumula un dèficit històric d’inversió en molts àmbits, “com residències públiques per a la gent gran, especialistes als hospitals i formació postobligatòria, un dèficit que també afecta la cultura”. En aquest sentit, Cornellà ha apuntat al fet que “s’ha de superar la visió del Pirineu com a zona d’esbarjo de l’àrea metropolitana. Si volem que hi visqui gent, els hem d’oferir serveis públics, feina i oci per a la població local”.

Finalment, la CUP ha reclamat al Govern català que acompanyi la construcció del teatre amb la creació d’un cicle formatiu en arts escèniques, atenent a la quantitat de jovent que actualment es veu obligat a marxar del Pirineu per a estudiar aquesta disciplina. “Aquesta opció seria un impuls per a la formació i l’ocupació al Pirineu, alhora que fomentaria la cultura des del territori”, ha conclòs el diputat.





Suport polític i ciutadà

La demanda d’un nou teatre municipal té l’aval dels diferents grups municipals de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i un important suport ciutadà, organitzat a través de la Plataforma Pro-Teatre i Auditori. De fet, la setmana passada es va presentar el Pla Estratègic de Cultural 2025-2030 de la ciutat, “un document que conclou que, per tal de millorar l’oferta cultural i garantir-hi l’accés de tota la ciutadana, cal apostar per un sistema d’equipaments culturals municipals especialitzats, situant com a eix principal la construcció d’aquest nou espai escenicomusical”, ha subratllat Jordi Fàbrega.

El consistori urgellenc disposa ja d’una parcel·la per a aquest equipament, però requereix el cofinançament d’altres administracions, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, per a tirar endavant el projecte. En aquest sentit, Fàbrega ha afirmat que “ara és l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Govern els qui han d’actuar”.