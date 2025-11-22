La Copa Catalana Internacional BTT 2026 tindrà parades a Sant Julià i la Molina

La Copa Catalana Internacional BTT Biking Point ha donat a conèixer el calendari de la temporada 2026. El format de sis curses tornarà a posar el territori català -i andorrà- al centre de l’XCO i serà un aparador de luxe per als qui vulguin sumar punts al rànquing mundial de la UCI. Molts corredors arrencaran l’any competitiu en aquest campionat, que s’acomiadarà a la nova seu de La Molina (Pirineu gironí).
Biking Point serà de nou el patrocinador principal de la competició. Com és habitual, algunes cites també formaran part de la Shimano Super Cup Massi.
Les sis seus de la temporada 2026
La temporada començarà a la localitat barcelonina de Sant Fruitós de Bages -31 de gener, categoria C3-. La cursa serà un dels primers exàmens reals un cop finalitzada la pretemporada. L’organització ha donat continuïtat a aquesta seu després del debut exitós de la passada campanya; un circuit complet i recargolat que exigirà la millor versió a tots els participants.
El certamen es desplaçarà fins a Banyoles (Girona) -21 i 22 de febrer, categoria HC-. Una cita amb la història i amb els millors corredors del planeta. Una competició diferent per l’aura que envolta a aquesta cursa; un circuit clàssic, una graella de sortida extraordinària i un públic multitudinària són els grans reclams de la també prova estrella de la Shimano Super Cup Massi.
El calendari avançarà fins a la degana Corró d’Amunt (Les Franqueses del Vallès, Barcelona) -15 de març, categoria C2-. Un moment per a tancar la primera part de la temporada i treure les primeres conclusions series del rendiment dels primers mesos de competició.
La segona meitat de la campanya arrencarà a Santa Susanna (Barcelona) -25-26 d’abril, categoria C1-amb una doble cita: la contrarellotge del dissabte i la cursa del diumenge. Un circuit dur físicament on emmagatzemar forces serà vital per a arribar en bones condicions a final de cursa.
La parròquia andorrana de Sant Julià de Lòria (Naturland) -30 de maig, categoria C1- inaugurarà el tram final de la temporada, en la immensitat dels Pirineus i un circuit en el qual la tècnica queda relegada a un segon pla, i on els corredors amb més “motor” acostumen a ser els favorits a la victòria.
La temporada acabarà a l’escenari únic de La Molina (Girona) -6 de juny, categoria Autonòmica- per a tancar l’any de la millor manera possible. Un nou circuit explosiu i espectacular que posarà a prova les condicions físiques i tècniques dels corredors.
Les curses de Banyoles, Santa Susanna i Naturland també formen part de la Shimano Super Cup Massi.
Calendari Copa Catalana Internacional BTT Biking Point 2026
– Sant Fruitós de Bages (Barcelona) 31 de gener C3
– Banyoles (Girona) 21-22 de febrer HC
– Corró d’Amunt (Les Franqueses del Vallès, Barcelona) 15 de març C2
– Santa Susanna (Barcelona) 25-26 d’abril C1
– Naturland (Andorra) 30 de maig C1
– La Molina (Girona) 6 de juny Autonòmica
Informació i inscripcions, AQUÍ!