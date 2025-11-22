L’equip sènior del GAEE Andorra participarà al World Championship 2025 de Gimnàstica Estètica de Grup

L’equip sènior del GAEE Andorra serà present al World Championship 2025 de Gimnàstica Estètica de Grup, l’esdeveniment internacional més important d’aquesta disciplina i el repte més gran que pot afrontar un equip de GEG. La participació andorrana té un valor especial ja que, per primera vegada, el país estarà representat en aquesta competició d’alt nivell mundial.
Aquest serà el primer equip de gimnàstica estètica de grup d’Andorra que competirà a la World championship, i ho farà en la màxima categoria: la categoria sènior, corresponent a la World Championship.
Un total de vuit gimnastes —Nolwenn Brard, Ariadna Salinas, Gianna Prete, Anaïs Buffa, Mélanie De Barros, Ana Nomen, Lluna Garrido i Nora Malea—, acompanyades per Meritxell Torres i Laura Nieto, jutge i entrenadora internacional de gimnàstica estètica de grup, es desplaçaran el pròxim 27 de novembre, a Bulgària, per a representar Andorra en aquesta disciplina.
Amb aquesta competició, el GAEE Andorra tanca la seva segona temporada de gimnàstica estètica de grup, una etapa marcada per l’objectiu de continuar expandint aquesta modalitat al país, donant-li visibilitat i fomentant-ne la pràctica des de les més petites fins a les categories superiors. Una disciplina nova que només es practica al GAEE en tot Andorra.