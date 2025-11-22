Ajuts per al pagament de matrícules universitàries dels estudis del tercer cicle

Pel que fa als estudis superiors, el Govern ha donat llum verda a atorgar els ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle de l’any 2025. L’objectiu dels ajuts és afavorir la formació avançada dels estudiants en tècniques d’investigació per a elaborar i presentar una tesi doctoral.
Enguany, s’han presentat quatre sol·licituds i totes elles han estat validades. Han obtingut un ajut corresponent al 100% dels imports de les partides obligatòries de les matrícules universitàries de doctorat del curs acadèmic 2025-2026. L’import total adjudicat és de 2.167,04 euros, corresponent al 72,23% de la dotació màxima indicada en la convocatòria (3.000 euros).
Des de 2009, aquesta ajuda ha estat convocada anualment i durant aquests 16 anys (2025 inclòs) s’han resolt 121 ajuts, per un import global que supera els 41.800 euros. Els tres àmbits temàtics més representats segons les tesis desenvolupades pels doctorands beneficiaris són: Ciències de la salut de manera molt destacada, Ciències de l’educació i Enginyeria i arquitectura.