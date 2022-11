La companyia Líquid Dansa porta Kalu a Encamp, aquest dissabte

La companyia Líquid Dansa porta el seu espectacle infantil, Kalu, a Encamp. Serà aquest mateix dissabte, 5 de novembre, a les 17 hores, a la sala de festes del Complex encampadà. Les entrades per a assistir-hi encara es poden adquirir.

Kalu és un nen de deu anys valent i somiador que es veu obligat a emprendre un viatge a través de les emocions, les pors i els murs que no el deixen avançar. L’experiència i els consells de la seva veu interior faran d’ell un noi preparat per a fer-se gran. El ioga i la filosofia hindú l’acompanyaran en el camí de la vida on s’anirà trobant, com en una fàbula, animals i personatges que l’ajudaran a reflexionar i prendre les decisions correctes en aquesta aventura.

Kalu és un espectacle familiar de creació on la música en directe crearà l’atmosfera perfecta per a unir el ioga i la dansa, de la companyia andorrana, Liquid Dansa. Els infants a partir de cinc anys, així com els seus pares i mares descobriran la disciplina i la filosofia mil·lenària del ioga.

​

Durant els 45 minuts que dura l’espectacle, el públic farà una reflexió sobre la consciència plena, la generositat, la perseverança i la maduresa. El teatre d’objectes i el llenguatge poètic i sonor es barrejaran amb els instruments tradicionals de l’Índia per a crear un ambient ètnic i ple de colors.