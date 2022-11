L’espectacle Suite Rebufa se celebrarà el dimarts 15 de novembre a Andorra la Vella

El proper dimarts, 15 de novembre, a les 20:30 hores, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, tindrà lloc l’espectacle Suite Rebufa a càrrec dels artistes David Sanz, Jonaina Salvador i Emma Regada. Aquest espectacle parteix del text original “Suite bufa” ideat per Joan Brossa, en el marc de les accions musicals que el poeta va escriure conjuntament amb el compositor Josep Maria Mestres Quadreny.

Per tant, Suite Rebufa és una reinterpretació del text original, on s’han afegit i adaptat noves músiques, accions dramàtiques i teatrals, conservant l’esperit del text. Aquesta actualització, com en el text original, comporta el repartiment d’una cantatriu (Jonaina Salvador), un músic (David Sanz) i una ballarina (Emma Regada) com a personatges arquetípics, així com una escenografia reduïda quasi exclusivament a la guitarra, com si fos l’escena pròpia d’un concert.

Al tractar-se d’una acció musical, els personatges amplien els papers assignats convertint-se en performers, actors i músics per a donar vida a una “acció” que difumina les fronteres entre les disciplines artístiques de teatre o concert de música.

L’espectacle conté implícitament la revisió de la relació música-text, on les accions han d’originar sons en un context teatral i a l’inrevés. Es constata el sentit teatral del music manipulant de formes diverses el seu instrument, així com inclusions d’aspectes purament teatrals aglutinant diferents gèneres con el mim, la comèdia o la revista.

Suite Rebufa conté música d’Erik Satie, Josep Maria Mestres Quadreny i el mateix David Sanz, composant música per a la ocasió. L’espectacle compta amb el suport del departament de Cultura del Comú d’Andorra la Vella.