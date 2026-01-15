Cande Moreno, 6a al primer entrenament de la Copa del Món de Tarvisio

Aquest dijous, 15 de gener, s’ha disputat a Tarvisio (Itàlia) el primer entrenament oficial de descens de la Copa del Món de velocitat, amb la participació de l’esquiadora del Principat, Cande Moreno, que sortint amb el dorsal 51 s’ha situat 6a. L’andorrana ha marcat un crono de 1.47.73, a 1.49 del millor registre, que ha estat de l’austríaca Nina Ortlieb (1.46.24).
Cande Moreno ha realitzat un molt bon esquí, segons ha explicat el tècnic Xoque Bellsolà, que afirma que el més important és que es confirma el bon estat de forma de l’esquiadora: “Estem en condicions d’atacar una bona cursa, això és l’entrenament oficial i ha fet una molt bona baixada, la Cande està anant molt forta i estem molt contents, però hem de continuar treballant per a les curses de dissabte i diumenge”.
Divendres, nou entrenament
Aquest divendres se celebrarà un nou dia de preparació, d’entrenament oficial de descens, mentre que el dissabte, dia 17, tindrà lloc el primer descens, a partir de les 10:45h, i diumenge, dia 18, el supergegant, a partir de les 11:15h.
Quarta Copa del Món
Aquesta temporada, Cande Moreno, ha competit a les Copes del Món de St. Moritz, amb dos descensos en què va ser 26a -5 punts WC- i 36a, i un supergegant en què va acabar 28a -3 punts WC-, de Val d’Isère, amb una 42a plaça en descens i una 32a en supergegant, i de Zauchensee, amb la 52a en el descens.