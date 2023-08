La Cerdanya impulsa una campanya solidària per al Banc d’Aliments

Cartell de la campanya solidària de menjar a la Cerdanya per al Banc d’Aliments

El Consell Comarcal de la Cerdanya (CCC) endegarà aquest dissabte una campanya solidària a favor del Banc d’Aliments. La iniciativa, que s’allargarà fins al 20 d’agost, consistirà en la recollida de productes bàsics d’alimentació i higiene.

L’acció solidària es posa en marxa tenint en compte “la situació d’emergència” al Banc d’Aliments cerdà, a causa d’una “notable” retallada del suport del Fons Europeu d’Ajuda a les Persones Desafavorides (FEAD) per part de la Unió Europea. Segons ha informat el Consell Comarcal cerdà, aquest any no s’ha contemplat l’aportació de llet i oli, i hi ha hagut una baixada molt important de l’arribada de la resta d’aliments. “La crisi econòmica en general i la pujada de preus de l’alimentació en particular ha agreujat la situació precària de moltes persones ateses des de l’àrea de Benestar i Acció social de la comarca”, s’ha lamentat.

La campanya solidària, coordinada amb els comerços i els ajuntaments de la Cerdanya, comptarà amb diferents punts de recollida perquè tant els veïns i veïnes com les persones que visiten la comarca puguin col·laborar en el recapte. La iniciativa, que beneficiarà 340 famílies, compta amb implicació de la Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona.





Punts de recollida

Les aportacions es podran fer als consistoris de Das, Fontanals, Ger, Guils, Isòvol, Lles, Meranges, Prullans i Riu. D’altra banda, hi haurà establiments comercials que participaran en l’acció solidària a Puigcerdà (Carrefour, BonÀrea, Charter Font d’en Lleres i Caprabo-Carrer del Claustre), Prats i Sansor (Centre Cívic Botigueta), Alp (Caprabo), La Molina (Supermercat Gemma), Bellver (Cal Jaume, BonÀrea, Tino i Dani, Centre Cívic Escoles Velles i Clarel), Llívica (Supermercat Europa i Xarcuteria Rotlland), Bolvir (La Botigueta de Bolvir), Ger (Cal Reus), Martinet (Cal Turet i Tradys Supermercat), Urús (Agrús) i Sanavastre (Agrobotiga Cal Forga).