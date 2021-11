La CEA signa un conveni amb la Fundació Iberoamericana per a la Gestió de la Qualitat

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) és des d’aquest dimarts l’Organització Nacional Associada (ONA) de la Fundació Iberoamericana per a la Gestió de la Qualitat (FUNDIBEQ). La signatura del conveni entre les dues entitats acredita un procés que va començar en el decurs del XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrat el passat mes d’abril a Andorra la Vella.

FUNDIBEQ és una organització supranacional, sense ànim de lucre, que desenvolupa la Gestió Global de la Qualitat en l’àmbit iberoamericà per millorar la competitivitat del teixit econòmic i social dels països Iberoamericans, i aconseguir així que la Comunitat Iberoamericana sigui considerada un entorn de Qualitat, on trobar els millors proveïdors, aliats i oportunitats d’inversió, i que els Membres de FUNDIBEQ millorin la competitivitat i consolidin la posició internacional.

La missió de la CEA com a organització nacional associada a FUNDIBEQ serà la de promoure el Model Iberoamericà de la cultura de la qualitat i de l’excel·lència en la gestió a totes les organitzacions d’Iberoamèrica.

Amb això, es vol contribuir a millorar la productivitat i competitivitat del teixit econòmic i social de l’empresa andorrana i augmentar el prestigi d’Andorra, d’Iberoamèrica i de FUNDIBEQ al món.

FUNDIBEQ gestiona el Premi Iberoamericà de la Qualitat i el Programa IberQualitas que és un projecte adscrit a la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern.

A partir d’ara la CEA, com a Organització Nacional Associada (ONA) podrà presentar la candidatura d’empreses andorranes al premi, i ser membre del jurat.

A hores d’ara, les dues organitzacions andorranes que han aconseguit el guardó han estat Morabanc -aleshores BIBM– l’any 2001 i Andorra Telecom el 2020.

A més, la CEA, i les empreses associades, es podran beneficiar de les formacions de FUNDIBEQ, així com dels programes i esdeveniments que promou aquesta entitat supranacional.

El Model Iberoamericà d’Excel·lència en Gestió va ser creat el 1999 per tal de poder ser utilitzat per qualsevol organització o empresa gran, mitjana o petita, tant del sector públic com privat, per la qual cosa els beneficis d’adopció d’aquest model estan a l’abast de tothom.

Aquest Model està dissenyat per ser aplicat a qualsevol organització pública o privada i de qualsevol sector d’activitat o mida, que vulguin continuar en el camí de l’excel·lència.

El seu objectiu és l’avaluació de la gestió de les organitzacions, identificant-ne els punts forts i les àrees de millora que serveixin per establir plans de progrés i també com a informació per al desenvolupament i la planificació estratègica.