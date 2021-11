El Col·legi Janer s’endú el segon premi de la Setmana de Cinema Espiritual

La X Setmana de Cinema Espiritual va concloure el divendres 12 de novembre amb l’acte de lliurament del Premi de curtmetratges organitzat pel Departament de Joventut de la Conferència Episcopal Espanyola, que es va dur a terme al Cinema Illa Carlemany.

Els alumnes de tercer i quart d’ESO del Col·legi Janer van rebre el segon premi pel seu curtmetratge “Crisis Help“, que va comportar un Ipod per a cada alumne i un programa d’edició de vídeos per a l’escola.

El premi es va entregar en un ambient de companyia entre els alumnes i la Delegació d’Ensenyament, encapçalada pel delegat, Pepe Chisvert, i amb l’assistència de l’Arxiprest de les Valls d’Andorra, Ramon Sàrries.

La X Setmana de Cinema Espiritual, de cinema amb valors, s’ha dut a terme entre els dies 8 i el 12 de novembre a Andorra i també a Balaguer.

Han participat els alumnes de les diferents escoles a través dels professors i mestres de religió. El cinema espiritual és el que aborda en les seves realitzacions els grans interrogants sobre el sentit de la vida i de la mort, les relacions personals i els camins de l’amor, la justícia i les exigències ètiques de la solidaritat, la llibertat i el discerniment en l’elecció, el perdó i la reconciliació, la lluita del bé i el mal o el misteri de la bellesa.

Aquesta activitat, organitzada per la Delegació d’Ensenyament, va dirigida als alumnes de 5è i 6è curs de primera ensenyança o primària i als alumnes de secundària i batxillerat.