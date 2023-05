Dissabte arrenca el Mercat de la Vall amb animacions itinerants a les tardes com a novetat

El cònsol menor, Miquel Canturri i Eduard Tomàs en nom dels comerciants del Centre Històric (AndorraCapital)

El Centre Històric d’Andorra la Vella acull de nou, a partir d’aquest dissabte, dia 6 de maig, el Mercat de la Vall, la mostra d’artesania creativa, art i productes agroalimentaris amb una trentena de parades que se celebra cada primer dissabte de mes fins a l’octubre.

Aquest any, a més, incorpora com a novetat, animacions itinerants al barri antic a partir de les 18.30 hores. Es tracta d’actuacions de música i espectacles en directe que tenen per objectiu, tal com ha explicat el cònsol menor, Miquel Canturri, “dinamitzar la zona i oferir un complement afegit al Mercat per a fer-lo encara més atractiu per als visitants”.

Així doncs, aquest 6 de maig, les animacions començaran amb un concert de la violinista Paulina Sànchez; el 3 de juny serà el torn de David Amat, saxofonista; l’1 de juliol hi haurà música amb Simone, també violinista; el 2 de setembre s’oferirà l’espectacle infantil La maleta màgica amb La cremallera teatre; i per a acabar, el 7 d’octubre hi haurà màgia amb el Mag Esparragow.

El Mercat de la Vall obrirà d’11 a 20 hores i oferirà tallers, que en aquesta edició s’amplien i n’hi haurà tant als matins (12 hores) com a les tardes (17 hores) i de tot tipus: per a aprendre a fer fotografies amb objectes, sabó amb oli reciclat, flors amb papers de diari, punts de llibre, diademes amb flors naturals, flors amb ferro, cervesa tradicional, diferents tècniques de gravat, imants amb collage i espelmes amb cera d’abella.

En paral·lel, aquesta edició també torna el Mercat de la Vall menuts, una activitat adreçada a infants perquè els participants juguin a fer de paradistes entre les 12 i les 20 hores a la zona dels jardins de Casa de la Vall.

La mostra arrenca aquest dissabte per a tornar-se a celebrar el 3 de juny. Al juliol tindrà lloc el dia 1 i a l’agost se celebrarà aprofitant la Festa major (5 i 6 d’agost i amb un horari més ampli, fins a les 23 h). Posteriorment, els paradistes tornaran al Centre Històric el 2 de setembre i la cita posarà punt final el 7 d’octubre. Es pot consultar el programa complet aquí

La iniciativa se celebra per vuitè any consecutiu amb la voluntat d’oferir un atractiu afegit per a la zona i, alhora, donar a conèixer l’activitat dels productors, artistes i artesans del país. Està organitzada per l’àrea de Promoció Turística i Comercial del Comú i compta amb la col·laboració de l’Associació de comerciants del Centre Històric, els productors agrícoles i artesans d’Andorra i l’Associació de creadors plàstics la Xarranca.

Des de l’Associació de comerciants del Centre Històric, en paraules del seu secretari, Eduard Tomàs, s’han mostrat molt satisfets que torni la iniciativa al barri, una proposta “que dona activitat a la zona i funciona com a pol d’atracció que es complementa amb l’oferta de restauració i establiments del Centre Històric”.

El Mercat de la Vall va néixer el setembre del 2016 amb l’objectiu dinamitzar el Centre Històric i ha esdevingut un referent permanent del barri.