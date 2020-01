La carretera LV-9124 a Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, romandrà tancada fins al proper divendres dia 7 de febrer, per motius de seguretat. És un tram de 3 quilòmetres que uneixen les poblacions de Guàrdia de Noguera, Moror i Sant Esteve de la Sarga, afectat per despreniments.

Així s’ha decidit des del Servei de Vies i Obres de la Diputació per tal que el terra i la pedra dels talussos quedin assentats i no es pateixi un altre despreniment. Els tècnics han explicat que, com que la via encara drena aigua per la muntanya, cal esperar uns dies i evitar així nous riscos.

Mentrestant, al Pallars Sobirà, els pobles que conformen els municipis d’Alins i Farrera han recuperat finalment el subministrament elèctric aquest divendres, 48 hores després que s’haguessin quedat sense servei de llum ni telèfon. El pes de la neu caiguda dimecres va provocar diverses avaries per la caiguda d’arbres a les línies o el trencament del cablejat elèctric. Així, aquests nuclis es van quedar sense electricitat ni telefonia dimecres mateix a les 7 del matí.

La companyia Endesa va desplaçar generadors a aquestes poblacions i de manera progressiva, al llarg de la tarda i nit de dijous, els veïns van anar recuperant la llum. Han estat dos dies i una nit a les fosques. Per això, ara reclamen manteniment de les línies elèctriques per no haver de trobar-se amb aquesta situació cada cop que neva de manera intensa o que hi ha tempestes fortes.