L’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra s’ha presentat oficialment aquest dissabte amb un concert benèfic a la Sala del Prat del Roure. Després d’uns discursos introductoris, han actuat els grups Love It, Four Flags i The Stars Choir Andorra.

Cada vegada més persones afectades per patologies rares es posen en contacte amb la recent Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra. L’entitat, que aplega més d’una vintena de casos, s’ha creat per ajudar i orientar. El concert benèfic ha estat la inauguració oficial que ha comptat amb figures institucionals, com ara el cap de Govern, Xavier Espot, o la nova cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili.

Un dels assistents ha estat l’Ivan Antúnez. Pateix una malaltia rara que provoca tumors benignes arreu del cos. Els tractaments solen ser operacions quirúrgiques molt complexes.

La primera actuació ha anat a càrrec del grup Love It, però també hi han participat Four Flags i The Stars Choir Andorra. S’han venut unes 500 entrades, que en el cas dels adults valien 10 euros, mentre que els infants entraven de forma gratuïta. La recaptació va destinada íntegrament a l’entitat.