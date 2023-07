La canalla del Pas ja ha estrenat el parc del leti

Vista aèria de la inauguració del parc infantil del leti al Pas (Comú d’Encamp)

El Pas de la Casa compta des de fa uns mesos amb un nou espai infantil que aquesta tarda de dijous, una vegada la climatologia ha permès finalitzar el terra de la zona de bàsquet, ha quedat oficialment inaugurat. La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, conjuntament amb els infants de l’Àrea de Jovent i el Brut, la mascota del Bàsquet Club Andorra, han estat els encarregats d’inaugurar el nou parc del Ieti, nom escollit pels infants del Pas de la Casa, i que es troba ubicat a la zona de l’antiga duana.

El Brut, la mascota del BC Andorra, ha participat molt activament en la inauguració. Laura Mas ha explicat que “hem convidat al Brut ja que el nou parc compta amb un nou tobogan gegant que és una figura de l’home de les neus molt semblant a l’actual mascota del club de bàsquet andorrà” i “per a estrenar les noves cistelles de bàsquet que s’han instal·lat a la zona inferior del parc”

Els infants han berenat i jugat tots junts a la zona del parc infantil i s’han fotografiat amb el Brut durant una bona estona. A la inauguració hi han estat presents també diversos veïns de la parròquia i consellers comunals i generals de la parròquia.

Laura Mas ha explicat que “hem donat compliment a la petició del Consell d’Infants de crear un nou espai lúdic per als infants de 6 a 12 anys en un lloc cèntric de la vila”. La cònsol major ha agraït a tots els industrials i personal del Comú que han participat en la creació d’aquest nou espai al Pas de la Casa i ha recordat que “s’ha fet una inversió de prop de mig milió d’euros, creant un nou espai lúdic que connecti amb l’àrea de jovent i les escoles i la plaça de l’església”.





Un nou espai lúdic que embelleix l’entrada a la vila del Pas de la Casa

El nou equipament disposa d’uns 935 metres quadrats repartits en dos nivells connectats per una escala metàl·lica de nova construcció. Al terreny superior, d’uns 560 metres quadrats, es troba un parc on s’han instal·lat diferents jocs infantils (un gronxador per a nens amb diversitat funcional, un joc d’escalada, 3 jocs giratoris i un carrusel) i mobiliari urbà sobre un paviment de cautxú.

A la part inferior, s’ha instal·lat el “joc del Ieti” una gran estructura amb dos tobogans, plataformes interiors i una petita zona d’escalada amb terra enjardinat (amb gespa artificial) i just al davant s’ha instal·lat una triple cistella de bàsquet amb la senyalització corresponent per a practicar el tir.

En el conjunt de l’espai, s’han habilitat també diverses zones de descans. Els materials i les espècies arbustives escollides estan adaptats a les condicions climatològiques del poble, i especialment per les baixes temperatures i la neu a l’hivern.

Pel que fa a la gamma cromàtica és de colors freds, que pretén recordar als colors de la natura: verd dels prats, blau del cel i l’aigua, i tocs amb taronja i marró per la fusta i les pedres.

La seva localització i distribució en dos nivells connectats per una escala facilita l’accés entre, la nova escola bressol i la zona de les escoles i la plaça de l’Església i millora la mobilitat dels vianants dins del poble.

Així mateix, la construcció d’aquest nou espai ha suposat una acció d’embelliment de dues zones d’accés a la vila, per l’avinguda del Consell General, on hi ha un dels principals aparcaments d’autobusos, i pel carrer del Ramal on hi ha l’accés directe sortint del túnel d’Envalira al Pas de la Casa.