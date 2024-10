La Campanya Forestal 2024 a Catalunya acaba amb menys incendis

Un bosc afectat per la sequera (Govern.cat)

La Campanya Forestal de 2024 és la que ha tingut menys incendis de vegetació dels darrers cinc anys en territori català. En total, els Bombers de la Generalitat han treballat en un 26,5% menys d’incendis respecte a la Campanya de 2023, comptant els forestals, els agrícoles i els de vegetació urbana. Pel que fa només als forestals, enguany n’hi ha un 20,1% menys que el mateix període de 2023. On s’han registrat més focs forestals ha estat a la Regió d’Emergències de Tarragona.

La major activitat va tenir lloc al mes de juny; 464 serveis per incendis de vegetació, tot i que aquesta dada està parcialment viciada, ja que gran part dels focs es van produir durant la revetlla de Sant Joan. De fet, des de 2021, juny és el mes en què més incendis de vegetació registra. Respecte als altres mesos de l’estiu, aquest juliol ha estat quan hi ha hagut més incendis forestals; 102. L’any passat n’hi va haver més a l’agost, 149. Aquesta dada il·lustra com ha evolucionat la campanya que tot just s’ha acabat aquest passat dilluns 30 de setembre. Tot i això, cal remarcar que la sequera estructural que viu la vegetació de tot el país fa que, com en anys anteriors, el risc d’incendi forestal sigui permanent de gener a desembre.





Un bon estiu al Pirineu

Per al Pirineu ha estat un bon estiu en no registrar-se incendis de consideració en l’entorn natural de muntanya a diferència d’altres anys. Les pluges que han disminuït sensiblement la situació de sequera en l’època estival i la conscienciació dels usuaris al bosc han propiciat les bones dades.