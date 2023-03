La Cambra de Comerç posa en valor el Centre de Resolució de Conflictes Empresarials

Imatge de la Jornada del Centre de Resolució de Conflictes Empresarials organitzada per la Cambra de Comerç (CCIS)

La Cambra ha organitzat, aquest dimecres, un debat on hi han participat tres experts en mètodes alternatius de resolució de conflictes. L´objectiu ha estat donar a conèixer aquests mètodes que són més eficients, menys costosos i més ràpids tot evitant la via judicial.

El Centre de Resolució de Conflictes Empresarials de la Cambra de Comerç (CCIS) està en funcionament des del mes de gener i és on s’assessora i es realitza l’acompanyament durant tot el procés. L’organisme ofereix la mediació, conciliació i el fact finding o peritatge extrajudicial, com a principals serveis ADR.